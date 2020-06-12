وزير القوى العاملة: لن نتخلى عن أي منشأة سياحية (فيديو)

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:51 ص
بوابة الفجر
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الدولة حريصة على إعادة الحياة إلى قطاع السياحة، لافتا إلى أنه من المتوقع عودة الحركة إلى هذا القطاع خلال الشهور القليلة القادمة. 

وتابع خلال المداخلة الهاتفية التي أجراها عبر برنامج "خط أحمر" على فضائية "الحدث اليوم"، من الواجب علينا أن ندعم هذه المنشآت في هذه المرحلة، ولن نتخلى عنهم.

وأضاف أن هناك بعض المنشآت في القطاعات الأخرى تأثرت بجائحة فيروس كورونا الوزارة تنظر في أمرها الآن. 

وأشار إلى اجتماع أقيم، اليوم الخميس، بديوان الوزارة بشأن العمالة الغير منتظمة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وتواصل معنا عبر تقنية الفيديو كونفراس الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثل البنك المركزي، وسيتم صرف الدفعة الثانية اعتبارا من يوم 21 يونيو بنفس آليات المرحلة الأولي.


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