تعليق ناري من راغب علامة على أحداث بيروت

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:54 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

أعرب السوبر ستار اللبناني راغب علامة، عن رأيه في الأوضاع السياسية التي تحدث في لبنان من مظاهرات ومسيرات غاضبة احتجاجًا على انهيار العملة الليرة والتدهور الذى طال مختلف الأحوال المعيشية.

وكتب الفنان راغب علامة، عبر حسابه بموقع تويتر: "وِلْعِت ولو متأخرة، الناس جاعت ولا من يسمع، هالمرة لن تكون كسابقاتها".

وأضاف: "لن يكون الرجوع من الشارع سهل كما في الماضي، طبقة سياسية غبية عاجزة عن التفكير إلا بالكرسي والمحاصصة والمكتسبات!، الناس لن ترحمهم بعد الآن، الوضع لم يعد يحتمل بعد الآن !مستقبل البلد مظلم ومخيف ، فات الأوان !!!".

من جانب آخر احتفل راغب علامة مؤخرا بعيد ميلاده وحرص نجله على معايدته بكلمات قلبية معبرا عن فخره به.

أخبار تهمك

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 15 ساعة

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على قرارات رئيس الوزراء اليوم بشأن عودة الحياة تدريجيًا "تفاصيل"

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتمسك بضم خليفة "بركات"

منذ ساعة و 26 دقيقة

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

رسالة خاصة من الغندور لنجوم الأهلي بعد إصابة أبنته بفيروس كورونا

منذ ساعة

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ حوالي 14 ساعة

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مصطفى ثابت يكشف عن موعد انتهاء جائحة كورونا في مصر (فيديو)

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:45 م

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

09:54 ص

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

09:00 م

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

05:34 م

الأهلي يتمسك بضم خليفة "بركات"

11:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم