تعليق ناري من راغب علامة على أحداث بيروت

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أعرب السوبر ستار اللبناني راغب علامة، عن رأيه في الأوضاع السياسية التي تحدث في لبنان من مظاهرات ومسيرات غاضبة احتجاجًا على انهيار العملة الليرة والتدهور الذى طال مختلف الأحوال المعيشية.



وكتب الفنان راغب علامة، عبر حسابه بموقع تويتر: "وِلْعِت ولو متأخرة، الناس جاعت ولا من يسمع، هالمرة لن تكون كسابقاتها".



وأضاف: "لن يكون الرجوع من الشارع سهل كما في الماضي، طبقة سياسية غبية عاجزة عن التفكير إلا بالكرسي والمحاصصة والمكتسبات!، الناس لن ترحمهم بعد الآن، الوضع لم يعد يحتمل بعد الآن !مستقبل البلد مظلم ومخيف ، فات الأوان !!!".



من جانب آخر احتفل راغب علامة مؤخرا بعيد ميلاده وحرص نجله على معايدته بكلمات قلبية معبرا عن فخره به.



