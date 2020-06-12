"الصحة": استخدام بلازما المتعافين ما زال تحت التجربة الإكلينكية (فيديو)

قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، إن استخدام بلازما المتعافين في علام مصابي كورونا ما زال تحت التجربة الإكلينكية ولم يعتمد من منظمة الصحة العالمية، وهذا التجارب ليست الأولى من نوعها، ولكنها حدثت مع الإيبولا والسارس وكانت نتائجها إيجابية للغاية.





وتابع "سراج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن إقبال المتعافين على التبرع بالمن لاستخلاص البلازما ليست كبيرة سواء في أو الخارج، مشيرًا إلى أن نسبة إستخلاص البلازما على مستوى العالم لا تزيد عن 800 متعافي بسبب رفض البعض التبرع



