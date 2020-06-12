الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - إشبيلية 2 × 0 ريال بيتيس | الدوري الإسباني الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:34 ص Advertisements أخبار تهمك بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد) منذ حوالي 12 ساعة طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو) منذ حوالي 6 ساعات رسالة خاصة من الغندور لنجوم الأهلي بعد إصابة أبنته بفيروس كورونا منذ 35 دقيقة الأهلي يتمسك بضم خليفة "بركات" منذ أقل من ساعة مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو) منذ ساعتين عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك منذ حوالي 10 ساعات تعرف على قرارات رئيس الوزراء اليوم بشأن عودة الحياة تدريجيًا "تفاصيل" منذ حوالي 5 ساعات علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه) منذ حوالي 7 ساعات وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا منذ حوالي 11 ساعة عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان منذ حوالي 15 ساعة عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر) منذ حوالي 13 ساعة خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو) منذ يوم عاجل.. مصطفى ثابت يكشف عن موعد انتهاء جائحة كورونا في مصر (فيديو) منذ أقل من ساعتين الأهلي يقترب من ضم «خليفة صلاح» منذ ساعتين و 42 دقيقة تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا منذ حوالي 16 ساعة عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل منذ حوالي 4 ساعات