تعليق ناري من وزارة الصحة على استقالة الأطباء (فيديو)

قال الدكتور محمد فوزي السودة، مساعد وزيرة الصحة، ورئيس المستشفيات التعليمية، إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا متزايدة خلال هذه الفترة، وهذا أمر متوقع في ظل عدم تطبيق التباعد الاجتماعي في شهر رمضان والعيد، مشيرًا إلى أن أعداد الإصابة متزايدة، وقد نكون في فترة الذروة.





وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة للقضاء على فيروس كورونا، تتمحور في الأساس على حماية الأطقم الطبيبة من خلال توفير مستلزمات الوقائية بنوعيات جيدة تكفي لمدة طويلة.





وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية معه الإعلامي علاء أبوبكر، ببرنامج "مصر في القلب"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن البرامج التدريبية التقليدية للوقاية من طرق مكافحة العدوى، لم تكن كافية لمواجهة فيروس كورونا المعروف بسرعة انتشاره، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتدريب الأطباء على طرق الوقاية من كورونا، عن طريق تقنيه الفيديو كونفرس، وهذا استلزم تدعيم الكثير من المناطق بإنترنت قوي.





ولفت إلى أن الوزارة قامت بتدريب 4 آلاف فردًا من الأطقم الطبية العاملين في مستشفيات العزل على مكافحة العدوى، وتطبيق البرتوكول العلاجي للوقاية من فيروس كورونا.





وعلق على استقالة بعض الأطباء في ظل أزمة كورونا، قائلًا: "اللي بيحب بلده هيشتغل، ولن يُوقف مسيرته أي شخص سلبي.. الدولة لن يغنيها شخص لا يريد العمل في ظل هذه الأزمة، الوطنية أمر مكتسب بالطبيعة وليس بالغصب".

وأشار إلى أن اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا تُحدث البرتوكول العلاجي لفيروس كورنا، وفقًا لآخر ما انتهت إليه المنظمات الدولية في الخارج، خاصة أن هذا الفيروس جدد، وليس له علاج ثابت حتى الآن.

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