تعليق ناري من وزارة الصحة على استقالة الأطباء (فيديو)

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
قال الدكتور محمد فوزي السودة، مساعد وزيرة الصحة، ورئيس المستشفيات التعليمية، إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا متزايدة خلال هذه الفترة، وهذا أمر متوقع في ظل عدم تطبيق التباعد الاجتماعي في شهر رمضان والعيد، مشيرًا إلى أن أعداد الإصابة متزايدة، وقد نكون في فترة الذروة.

وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة للقضاء على فيروس كورونا، تتمحور في الأساس على حماية الأطقم الطبيبة من خلال توفير مستلزمات الوقائية بنوعيات جيدة تكفي لمدة طويلة. 

وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية معه الإعلامي علاء أبوبكر، ببرنامج "مصر في القلب"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن البرامج التدريبية التقليدية للوقاية من طرق مكافحة العدوى، لم تكن كافية لمواجهة فيروس كورونا المعروف بسرعة انتشاره، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتدريب الأطباء على طرق الوقاية من كورونا، عن طريق تقنيه الفيديو كونفرس، وهذا استلزم تدعيم الكثير من المناطق بإنترنت قوي.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بتدريب 4 آلاف فردًا من الأطقم الطبية العاملين في مستشفيات العزل على مكافحة العدوى، وتطبيق البرتوكول العلاجي للوقاية من فيروس كورونا. 

وعلق على استقالة بعض الأطباء في ظل أزمة كورونا، قائلًا: "اللي بيحب بلده هيشتغل، ولن يُوقف مسيرته أي شخص سلبي.. الدولة لن يغنيها شخص لا يريد العمل في ظل هذه الأزمة، الوطنية أمر مكتسب بالطبيعة وليس بالغصب".
وأشار إلى أن اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا تُحدث البرتوكول العلاجي لفيروس كورنا، وفقًا لآخر ما انتهت إليه المنظمات الدولية في الخارج، خاصة أن هذا الفيروس جدد، وليس له علاج ثابت حتى الآن. 

آخر تطورات فيروس كورونا في مصر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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