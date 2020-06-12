وكيل نقابة الصيادلة: 50 ألف خريج دون عمل (فيديو)

قال الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة، إن هناك ما يقرب من 50 ألف صيدلي خريج دون فرصة عمل، معقبًا: "دا صيدلي يا جماعة وخطر نسيبه في الشارع، دا طبيب دارس أدوية".

وأشار "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر في القلب"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، إلى أن هناك أزمة في تكليف الخريجين الجدد من الصيادلة منذ عامين، لافتًا إلى أن الدولة كان عليها أن تستفيد منهم في مواجهة أزمة كورونا.

وتابع وكيل نقابة الصيادلة، أنه لا يعلم سبب تأخير تكليف الصيادلة حتى الآن، في ظل تعين الخريجين الجديد من كليات الاسنان والعلاج الطبيعي، مشيرًا إلى أن هناك نقص في الأطقم الطبية بوزارة الصحة، وكان من الأولى تعين الصيادلة لتغطية هذا العجز.





ولفت إلى أن الدولة إذا كانت ليست في حاجة صيادلة خلال هذه الفترة، فعليها أن تعلن عن ذلك، معقبًا: "هي الدولة فاتحة كليات صيادلة عشان الطلاب تتخرج وتقعد في الشارع، هذا شيء غير لائق على الإطلاق".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.



