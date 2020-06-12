عاجل.. استئناف الدوري السعودي 4 اغسطس

أصدرت وزارة الرياضة السعودية، قرارا برفع تعليق المنافسات الرياضية في المملكة، وذلك بدءاً من الـ21 من يونيو الجاري.





واستقرت على فتح عودة المسابقات في الرابع من أغسطس المقبل، وذلك دون الحضور الجماهيري، وفق إجراءات احترازية مشددة لتفادي إصابة أي فرد بفيروس كورونا.





وكان النشاط الرياضي قد توقف في المملكة العربية السعودية منذ الرابع عشر من شهر مارس الماضي.





وأكدت الوزارة في بيانها على أن القرار جاء بعد التنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد.





وقالت الوزارة في بيانها، " سيتم رفع تعليق النشاط الرياضي في السعودية اعتبارا من 21 يونيو، بما في ذلك عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب، على أن تقوم الاتحادات الرياضية بتحديد مواعيد العودة للمنافسات اعتبارا من يوم الثلاثاء 4 أغسطس المقبل، مع استمرار تعليق الحضور الجماهيري لهذه المنافسات، والالتزام بكامل الإجراءات الإرشادية الخاصة بالتدريبات والمنافسات التي ستصدر خلال الأيام المقبلة".





كما أشارت إلى أنها ستقوم بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية السعودية والاتحادات الرياضية بالوقوف على كافة الإجراءات والتدابير الوقائية وآلية تنفيذها والإشراف عليها حرصا على سلامة كافة منسوبي القطاعات الرياضية.





وشددت على أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة أصدر قرارا بتشكيل لجنة تقوم بالإشراف المباشر على آليات عودة النشاط الرياضي وتقييم الوضع بشكل مستمر بالتنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، واتخاذ أي إجراءات لازمة في حينها حفاظا على سلامة كافة الرياضيين.



