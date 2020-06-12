بعد 8 سنوات.. إزالة الحواجز الخرسانية من شوارع كفر الشيخ (صور)

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،، فتح الشوارع المحيطة بمديرية الأمن بشارع الجيش بدايةً من ميدان التعاون حتى ميدان النصر، بالإضافة إلي شارع صلاح سالم بدايةً من أمام مقر مديرية التربية والتعليم، والمحكمة حتى الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، وذلك لتحقيق مرونة وسيولة الحركة المرورية للمواطنين، وأصحاب المركبات.





وثمنَ المحافظ، دور الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة بالمحافظة، وجهودهم المبذولة في المتابعة الدورية والمستمرة، لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، لغلق المحال التجارية، وحظر التجوال الليلي، وتطبيق القانون، للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، والعميد سامح عزب، وكيل إدارة المرور، والعميد رضا عبد الحميد، مدير إدارة الحماية المدنية.





يذكر أنه قد تم فتح شارعي عبدالسلام عارف من أمام مركز شرطة كفر الشيخ وقسم شرطة أول كفر الشيخ، وشارع جيهان أمام قسم شرطة ثان كفرالشيخ، ليصبح الشارعين اتجاهين حتى نهايتهما، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ومديرية أمن كفرالشيخ، جاء ذلك لتيسير الحركة المرورية للمواطنين، وأصحاب المركبات.





كما تم البدء التنفيذ الفعلي في تطوير شارع النبوي والمهندس بمدينة كفرالشيخ، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وذلك بترحيل أعمدة الكهرباء للجانب الأيسر من الشارع، تمهيدًا لتقليل عرض الأرصفة بما يتناسب مع حركة المشاة، وإنشاء ساحة انتظار "parking" بزاوية علي الرصيف من الناحية اليمني، وذلك لتوسعة الشاع، بالإضافة إلى عمل شكل موحد للأرصفة بطول الشارع، وتحقيق السيولة المرورية، ليتناسب مع الشكل الحضاري والجمالي للمدينة، كذا مع استخدامه كشارع تجاري



