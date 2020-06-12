رسالة خاصة من الغندور لنجوم الأهلي بعد إصابة أبنته بفيروس كورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:12 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
حرص الإعلامي خالد الغندور على توجيه مجموعة من الرسائل، بعد تعرض نجلته للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام القليلة الماضية.

وكتب الغندور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:  تغيرت امامي الصورة و أصبحت أشاهدها افضل و اعتقد بعد هذه المحنة نظرتي للأمور ستتغير و انها في النهاية كرة قدم   انتماءاتها مختلفة و لكن يبقي  الحب و العشرة  و الصداقة في وطن واحد اسمه مصر

واضاف : شكرا لهذه المشاعر الإنسانية من قناة الاهلي و اشكر المهندس عدلي القيعي و استاذ ابراهيم المنيسي علي دعمهم لي في مرضي ابنتي

وتابع: الشكر لكل نجوم الزمالك القدامي و عشرة العمر و لمجلس إدارة الزمالك علي الدعم و المساندة و كل الشكر لفريق عمل زملكاوي و لإعلام المصريين


وواصل : شكرا لكل من اختلفت معهم رياضيًا و رغم ذلك كلموني للاطمئنان علي ابنتي  كابتن شطة مهندس خالد مرتجي استاذ محمد الجارحي استاذ جمال جبر  كابتن خالد بيبو كابتن ياسر ريان كابتن وليد صلاح.

وقد أعلن خالد الغندور إصابة نجلته زينه بفيروس كورونا أمس الأربعاء، حيث أكد على غيابه عن العمل الإعلامي لمدة أسبوعين لخضوعه لعزل منزلي.

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