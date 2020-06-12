عاجل- حقيقة مفاوضات الجزيرة الإماراتي للتعاقد مع فايلر

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:08 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة عرض نادي الجزيرة الإماراتي للتعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية عن دخول نادي الجزيزة الإماراتي في خط التفاوض مع المدرب السويسري لتولي تدريب الفرق.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"ما يتردد حول هذا الموضوع ليس له أساس من الصحة".

وأضاف :"نادي الجزيرة الإماراتي يملك مدرب ومتبقي في عقده موسم ونصف ومسؤوليه سعداء بتواجده".

وواصل :"مثلما نفى نادي العين التفاوض مع فايلر، أنفي أيضًا ما يتردد حول مفاوضات الجزيرة".

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