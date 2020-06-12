بلاغ من شريف منير بلاغا لمباحث الإنترنت

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر

قال الفنان شريف منير، إنه تقدم ببلاغ إلى مباحث الإنترنت ضد المسيئين فى تعليقاتهم على صور ابنتيه.

وتمنى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة “إم بى سى مصر” أن تكون هناك استجابة.

وأضاف: "عندنا قانون ومينفعش ناخد حقوقنا بخناقة شوارع"، واصفًا تعليقات البعض بـ "البجاحة".

وأشار إلى أن إبنتيه فور رؤيتهما التعليقات المسيئة للصورة طالبوه بحذف الصورة حينها شعر بالضيق واستجاب لهما ولكنها بعدها شعر بأنه يفقد حريته لذلك عاد لنشرها مجددًا.

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