بلاغ من شريف منير بلاغا لمباحث الإنترنت





قال الفنان شريف منير، إنه تقدم ببلاغ إلى مباحث الإنترنت ضد المسيئين فى تعليقاتهم على صور ابنتيه.





وتمنى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة “إم بى سى مصر” أن تكون هناك استجابة.





وأضاف: "عندنا قانون ومينفعش ناخد حقوقنا بخناقة شوارع"، واصفًا تعليقات البعض بـ "البجاحة".



