شاهد.. "القوى العاملة": إرسال رسائل نصية لمستحقي منحة الـ500 جنيه

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن صرف الدفعة الثانية من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة بسبب تداعيات فيروس كورونا، سيبدأ اعتبارا من يوم 21 يوليو، موضحا أن الصرف سيكون من خلال ماكينات الصرف الآلي.





وأشار "سعفان"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن المستحقين سيتم ارسال رسالة نصية لهم عبر هاتفهم المحمول قبل موعد الصرف بنحو 48 ساعة، منوها بأنه سيتم صرف الدفعة الثالثة من المنحة في نفس التوقيت الحالي الشهر القادم.





وعن إمكانية صرف دفعة رابعة من المنحة حال عدم تحسن الوضع، قال: "لما الرئيس السيسي يرصد لهذه الأزمة مبالغ تصل إلى 100 مليار جنيه، فهذا بالتأكيد لكي تستطيع الدولة مواجهة أي ظروف سيئة"، متمنيا أن يزيح عن مصر وباء الكورونا، وتعود الأنشطة الاقتصادية لطبيعتها.





في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.



