ابنة الفنان محمود مسعود: "مش لازم الناس تموت علشان تتكرم"

الجمعة 12/يونيو/2020 - 04:56 ص
الفنان محمود مسعود
الفنان محمود مسعود
كـسـاب أحـمـد
قالت إيمان مسعود، ابنة الفنان الراحل محمود مسعود، إنها واسرتها فوجئوا بمظاهرة حب كبيرة على "السوشيال ميديا"، عقب رحيل والدها، معربة عن حزنها نتيجة عدم تكريم والدها في حياته، خاصة وأنه قدم الكثير للفن والفنانين، وتابعت: "مش لازم الناس تموت علشان تتكرم".

وأضافت إيمان مسعود، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها كانت تتمنى تكريم والدها بشكل يليق بتاريخه وهو على قيد الحياة، متابعة : "بيت بابا كان بمثابة أكاديمية فنية طلع منها فنانين كثر.. أحمد السقا كان يقول لبابا ياخال.. أنا فرحت وذهلت بكمية الحب لبابا".

ولفتت ابنة الفنان الراحل محمود مسعود، إلى أن أبيها كان يعاني صحيًا خلال الفترة الأخيرة وفارق الحياة عقب اشتداد المرض عليه.


ورحل الفنان المصري محمود مسعود عن عالمنا في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس الموافق الـ11 من يونيو 2020، إثر تعرضه لهبوط حاد بالدورة الدموية، عن عمر ناهز الـ67 عامًا.

ونعت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان الكبير محمود مسعود عبر حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلةً: "البقاء لله، تنعى نقابة المهن التمثيلية‬‫ وفاة الفنان الكبير ‫محمود مسعود‬ ‫رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان‬".

معلومات عن محمود مسعود

ونرصد لكم عبر بوابتكم المفضلة "الفجر الإلكترونية" أبرز المعلومات عن الراحل محمود مسعود والمحطات المهمة في حياته الشخصية والاجتماعية منذ بداياته وحتى وفاته التي أصابت الوسط الفني بالحزن.

ميلاد ونشأة محمود مسعود

ولد الراحل محمود مسعود في الـ3 من سبتمبر عام 1952، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتلقى دراسته به، حتى تخرج منه وحصل على درجةو البكالوريوس في عام 1975 أي منذ قرابة الـ45 عامًا.

دخول محمود مسعود عالم الفن

بدأ الفنان محمود مسعود حياته الفنية فور تخرجه، حيث التحق بمسرح الطليعة قبل أن ينتقل بعدها إلى السينما، ويشارك في عدد كبير من الأفلام السينمائية، حيث كان وجهه مألوفًا لكل المخرجين والمنتجين في ذلك الوقت.

انطلاقة محمود مسعود

قدم محمود مسعود العديد من الأعمال الدرامية، ولم ينس نصيبه من التليفزيون، ليشارك في العديد من المسلسلات، ولعل أبرزها "جمهورية زفتى"، و"أكتوبر الآخر"، وكان آخر ظهور له مع الفنانة يسرا، كضيف شرف لبعض الحلقات.

حياة محمود مسعود الشخصية

تزوج محمود مسعود وأنجب ابنته الفنانة إيمان، ليعترض على دخولها الفن قبل أن تنطلق في عالمه، لتشارك النجم محمد سعد في "شمس الأنصاري" و"حكايات بنات"، لتبدع في الأدوار التي أسندت إليها.

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