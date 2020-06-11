ريتشارليسون: أنشيلوتي واحد من أفضل المدربين عبر التاريخ

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر
كال البرازيلي ريتشارليسون نجم نادي إيفرتون ومنتخب البرازيل، المديح للإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق، واصفًا إياه بأنه أحد أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم، وذلك قبل أيام على عودة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل ريتشارليسون تقديم أدائه المميز تحت قيادة أنشيلوتي، الذي تولى تدريب الفريق خلفا لماركو سيلفا، وهو ما جعل عدد من الفرق الأوروبية تبدي اهتماما بالتعاقد معه.

لكن اللاعب أكد أنه يفكر في البقاء في ملعب (جوديسون بارك) معقل الفريق الأنجليزي للفوز بالعديد من الأشياء مع أنشيلوتي ، ويمكن أن يبدأ ذلك بالتواجد ضمن أحد المراكز المؤهلة للمسابقات القارية في الموسم القادم، حينما يخوض إيفرتون مبارياته التسع الأخيرة في مشواره ببطولة الدوري الإنجليزي هذ الموسم.

وصرح ريشارليسون لموقع إيفرتون الرسمي على الإنترنت "كارلو هو واحد من أعظم المدربين على الإطلاق وكان من دواعي سروري العمل معه. إنني أتعلم منه الكثير وأنا متأكد من أننا سنحقق أشياء جيدة معا".

أوضح اللاعب البرازيلي "في رأيي، أنشيلوتي هو أحد أعظم المدربين في التاريخ. أعتقد أن النادي لديه الكثير ليربحه منه. لديه روح الفوز ولا يقبل بأقل من الحد الأقصى الذي يمكنك القيام به على أرض الملعب".

أكد ريتشارليسون "هذه العقلية واحترام الجميع له مهمان للغاية وسوف تكون هاتان السمتان في شخصيته دعما كبيرا لنا ".

ويحتل إيفرتون المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا، لكنه يتخلف بفارق ست نقاط عن شيفيلد يونايتد، صاحب المركز السابع، المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم القادم، فيما يبتعد بفارق ثماني نقاط خلف مانشستر يونايتد، صاحب المركز الخامس، الذي ربما يكون مركزا مؤهلا لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

ورغم ذلك، قال ريتشارليسون: "أعتقد أن الكثير يمكن أن يحدث في تسع مباريات، والفرق قريبة من بعضها في جدول الترتيب، وبدلا من النظر للخلف والبحث عن الأخطاء، فمن الأفضل التفكير في المباريات التي تنتظرنا".

شدد لاعب إيفرتون "نريد الحصول على أكبر عدد ممكن من النتائج الجيدة، من يدري، ربما ندخل في المعركة من أجل مقعد ببطولة قارية. يتعين علينا أن نستمر في بذل الجهد ".

من المقرر أن تستأنف بطولة الدوري الإنجليزي فعالياتها يوم الأربعاء القادم، بعد توقف استمر أكثر من ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ويستهل إيفرتون مبارياته في البطولة بعد معاودة نشاطها بمواجهة ضيفه وجاره اللدود ليفربول (المتصدر) في 21 يونيو الجاري على ملعب (جوديسون بارك).

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