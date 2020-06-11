مركز القلب بصحة الجوف يقدم خدماته لأكثر من ألف مريض

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:54 م
بوابة الفجر

تمكن مركز القلب بمنطقة الجوف منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد من ألف تدخل جراحي، مما ساعد في تقليل أعداد المرضى لخارج المنطقة إلى نسبة 90%.

وقالت "صحة الحوف": إن المركز تمكن من إجراء ما يزيد عن 300 إجراء طبي منها 3عمليات قلب مفتوح و180 قسطرة استكشافية، و120 قسطرة علاجية وتركيب دعامات وقياس لضغط الشرايين، و460 تخطيط للقلب، و400 تصوير للقلب عن طريق الصدى " الإيكو" للكبار، و30 تصويرًا للقلب عن طريق الصدى "الإيكو" للأطفال.
وأضافت أنه تم دعم المركز مؤخرًا من خلال استقطاب مجموعة من الاستشاريين الأكفاء في تخصصات مختلفة في القلب للعمل بالمركز؛ في خطوة تساهم في رفع الأداء بالمركز وتوسيع الإجراءات والتدخلات الطبية فيه.

وأكدت "صحة الجوف" أنها تسعى لتطوير المركز ليكون أحد أفضل المراكز بالمملكة وفي نفس السياق أطلق المركز منذ بداية الجائحة مبادرات تحت شعار نخدمك في بيتك من ضمنها مبادرة ” بإمكانك التواصل مع طبيبك ” بخدمة العيادات الاستشارية.

وتابعت أنه تم تخصيص رقم 016256060 تحويلة 1516 وجدولة مواعيد الأطباء بفترتين صباحية ومسائية للرد على استفساراتهم وهم في منازلهم بعد الرجوع لملف المريض وتقديم الاستشارة الطبية وتقديم كافة المساعدة، في مبادرة تهدف لخدمة المستفيدين من المركز، وتسهيلًا لهم للحصول على العلاج دون الحضور للمركز، وإعادة جدولة مواعيدهم حسب الأولويات ومراعاة الحالات الطارئة.، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي يقدمها المركز، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية وكذلك رفع مستوى السلامة وتقليل المخاطر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مركز القلب بصحة الجوف صحة الجوف جائحه كورونا بوابة الفجر الفجر السعودي الفجر السعودية الجوف

أخبار تهمك

تعرف على قرارات رئيس الوزراء اليوم بشأن عودة الحياة تدريجيًا "تفاصيل"

منذ حوالي 5 ساعات

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ حوالي 13 ساعة

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين

رسالة خاصة من الغندور لنجوم الأهلي بعد إصابة أبنته بفيروس كورونا

منذ 33 دقيقة

الأهلي يتمسك بضم خليفة "بركات"

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من ضم «خليفة صلاح»

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مصطفى ثابت يكشف عن موعد انتهاء جائحة كورونا في مصر (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 16 ساعة

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

افتتاح المرحلة الثانية بمركز القلب بـ١٤ سرير رعاية

خطوة فريدة بـ"مستشفيات جدة".. اعتماد مشروع القسطرة الهجين بالمجمع الطبي

الجوف.. 900 تدخّل جراحي بمركز القلب وتقليص الإحالات إلى 90%

مركز القلب بجامعة الأزهر يساهم في مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار بإجراء 300 عملية قسطرة ودعامات

"مركز القلب بالجوف" يقدم التدخل الجراحي لألف حالة

مركز قسطرة القلب بالفيوم من المشروعات العملاقة لمحدودي الدخل بشمال الصعيد (فيديو وصور)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:45 م

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

09:54 ص

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

09:00 م

الأهلي يتمسك بضم خليفة "بركات"

11:51 م

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

05:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم