الأهلي يتمسك بضم خليفة "بركات"

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:51 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
الفجر الرياضي
يبحث مسئولو النادي الأهلي عن تدعيم صفوفه في الفترة المقبلة بصفقات من العيار الثقيل من أجل العودة لمنصات التتويج الإفريقية.

وكان الأهلي نجح في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، ليصطدم بفريق الوداد البيضاوي المغربي، لكن الحياة الرياضية توقفت بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في تدعيم صفوف المارد الأحمر بعدد من الصفقات المؤثرة على خلفية محمد بركات ومحمد أبو تريكة وعماد متعب وفلافيو وغيرهم ممن أضافوا الكثير في الملعب.

ويمني الأهلي النفس بالتعاقد مع موهبة بيراميدز الحالية والمصري السابق، إسلام عيسى لكن يبدو أن المطالب المادية ستمثل عائقا كبيرا لإتمام الصفقة خاصة أن بيراميدز لا يرغب في التفريط بنجمه.

اقرأ أيضا.. الأهلي يستقر على ألوان قميصه بالموسم الجديد

من جانبه، بدأ مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في مناقشة تصميم قميص الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الجديد.

وفتح النادي الأهلي ملف قميص الفريق، مع الشركة الراعية للملابس لاختيار الشكل والتصميم الجديد، والذي سيرتديه الفريق بالموسم المقبل.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن إدارة القلعة الحمراء لا تنوي تغيير ألوان القميص البديلة والإبقاء عليها.

وأضاف المصدر: "الأهلي يفضل الإبقاء على اللونين الفيروزي والأسود، بجانب اللون الأساسي وهو الأحمر، بعدما لقى استحسان الكثير من الجماهير بالموسم الجاري".

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بالوقت الحالي بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد بركات رياضة توقف النشاط بيراميد اسلام عيسى اخبار الرياضة

أخبار تهمك

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يقترب من ضم «خليفة صلاح»

منذ ساعتين و 41 دقيقة

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يتمسك بضم خليفة "بركات"

منذ أقل من ساعة

رسالة خاصة من الغندور لنجوم الأهلي بعد إصابة أبنته بفيروس كورونا

منذ 34 دقيقة

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ حوالي 12 ساعة

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مصطفى ثابت يكشف عن موعد انتهاء جائحة كورونا في مصر (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

تعرف على قرارات رئيس الوزراء اليوم بشأن عودة الحياة تدريجيًا "تفاصيل"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. الأهلي يحدد بديل أزارو

الأهلي يقدم عرضاً ضخماً لضم أحمد حجازي

أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء: عرض مغري لاستعادة حجازي.. التوصل لبديل فتحي ورفض نجم بيراميدز بسبب الزمالك

أخبار الأهلي اليوم الجمعة 27 مارس: التضحية بـ3 لاعبين من أجل ضم الهداف.. صفقة تبادلية كبرى مع بيراميدز.. الأهلي يقترب من ضم خليفة محمد صلاح

بيراميدز يحدد السعر النهائي لأحمد أيمن منصور

طريقة مبتكرة من فايلر لتعويض الراحلين في الأهلي

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:45 م

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

09:54 ص

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

09:00 م

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

05:34 م

الأهلي يتمسك بضم خليفة "بركات"

11:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم