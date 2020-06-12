بسنت شوقي لـ"الفجر الفني": مسلسل "ونسني" من الأعمال التي تعرضت للظلم في رمضان.. وشخصيتي في "ليه لأ" استفزتني





"الفجر الفني"

ما السبب الرئيسي وراء مشاركتك في مسلسل "ونسني"؟



كيف كانت أجواء كواليس العمل؟



ما أبرز المشاهد الصعبة التي واجهتك أثناء التصوير؟



كيف رأيت أنطباع المشاهدين عن دورك في مواقع التواصل الاجتماعي؟



ظهرت خلال المسلسل بإطلالات جذابة.. حدثينها عنها



ما الصفات المشتركة بين شخصية فرح وشخصيتك الحقيقية؟

هل تعتقدين أن المسلسل ظلم بعرضه حصريًا على شاشة "أم بي سي مصر"؟



ما تعليقك على قول رواد التواصل الاجتماعي أن مستوى الكوميديا صفر خلال شهر رمضان؟



ماذا عن الذي حمسك للمشاركة في مسلسل "ليه لأ"؟



ماذا عن شخصيتك في المسلسل؟



الجمهور وصف مشهد هروب أمينة بإنه لا يتناسب مع عادات وتفليد مصر.. فما تعليقك؟



ماذا عن ردود فعل الجمهور على شخصيتك في المسلسل؟



ما رأيك في عرض المسلسل على منصة "شاهد vip"؟



ما أبرز الصعوبات التي واجهتك في المسلسل؟



ما الشخصية التي تتمني تقديمها؟



من الفنانين والمخرجين تتمنين العمل معه؟



ما الدور الذي ممكن تقومين برفضة حتى لو كان أجره عالي؟



تألقت الفنانة بسنت شوقي، في تقديم شخصيتين مختلفتين عن بعضهما البعض تمامًا، كما استطاعت من خلال شخصيتها في مسلسل "ونسني" أن ترسم البسمة على وجوه المشاهدين ومن خلال مسلسل "ليه لأ" أن تلمس قلوب الجمهور، ببساطتها وتلقائيتها.والتقىفي حوار خاص مع الفنانة بسنت شوقي، وتحدثت في كثير من الأمور الخاصة بمسلسل "ونسني" و"ليه لأ"، إلى نص الحوار..السبب الرئيسي هو وجود المخرج رامي رزق الله، الذي أعتبره الأب الروحي لي، كما أنني سبق وتعاونت معه من قبل، وكانت التجربة إيجابية، لذلك أحب العمل معه.الكواليس كانت لطيفة جدًا لأن جميع أبطال المشاركين فين شباب كما أن العمل كان يسوده الروح الجيدة، وذلك يُعد سمة من سمات المخرج رامي رزق الله، الذي يهتم دائمًا بشخصيات الممثلين وعلاقتهم ببعض وليس بموهبتهم فقط.لا يوجد مشهد معين صعب، ولكن كان هناك مشاهد تحتاج لتركيز أكثر، لذلك كنت مهتمة جيدًا بكل المشاهد لأن الكوميديا صعبة جدًا وحتى لا أقول إفيهات زيادة.التعليقات كانت إيجابية جدًا والجمهور أحب شخصية فرح بشدة، على الرغم أن المسلسل لم يحقق نسبة مشاهدة عالية لأن توقيت عرضه في رمضان كان صعبًا لأنه كان مُزدحمًا بالعديد من الأعمال.تعد هذه الإطلالات سواء كان الفستانين والشعر والميكاج جزء أساسي من الشخصية لأن شخصية فرح أنفلونسر على السوشيال ميديا وبتهتم بمظهرها جدًا، ومنذ البداية كنت على أتفاق مع المخرج على ظهورها بهذا الشكل، وأنا في العموم أهتم بكل شخصية أقدمها سواء كانت شعبية أو كلاس لأنها بتساعدني على تقمص الشخصية بشكل جيد.حب الاصدقاء والجدعنة وحب المغامرات والفتاة القوية.إطلاقًا، بالعكس قناة "أم بي سي مصر" من القنوات التي تحظى بجمهور كبير وجميع الأعمال التي عرضت عليها حققت نجاح كبير في مصر والعالم العربي، ولكن السبب في ظلم المسلسل هو عدم تقديم الدعايا الكافية له والقناة قامت بتغيير المواعيد أكثر من مرة، لذلك المشاهد اختلط عليه الأمر ولم يعلم موعد العرض الصحيح له، بالإضافة أن المسلسل أتعرض في وقت به عديد كبير من المسلسلات الكوميديا التي يقوم ببطولتها مجموعة من النجوم الكبار، أما العرض الحصري الذي يؤثر بالسلب على العمل فيكون إذا تم عرضه على قناة لم تحظى بجمهور كبير.الجمهور لديه الحق في التعليق بالسلب أو الإيجاب، فأنا على الرغم من أنني لم أتابع أي عمل في رمضان نظرًا لإنشغالي بالتصوير إلا أنني سمعت أن الجمهور أشاد بمسلسلي "الإختيار"، "النهاية"، "البرنس"، بـ"100 وش"، وأجمع أن هذه الأعمال بذل فيها مجهود كبير، لذلك الجمهور لم يكن متربص لأعمال معينة.هناك عدة أسباب حمستني للمشاركة في مسلسل "جمع سالم" أولهما عندما قمت بقراءة الورق توقعت أن المسلسل سيحدث ضجة كييرة، ثانيًا المسلسل يناقش موضوع موجود في 99% من البيوت المصرية كما أن القصة تشبه قصص فتيات كثيرة ليس فقط في الهروب من كتب الكتاب ولكن الفكرة في تسليط الأم على نجلتها وتقفل عليها زيادة عن اللزوم حتى وهي في سن 30، ثالثًا وجود المخرجة مريم أبو عوف والمؤلفة مريم نعوم التي لا يصح أن أرفض العمل في وجودها.أُجسد شخصية فتاة تُدعى "نانسي" وأنا أحببت الشخصية جدًا وشعرت أنها مختلفة عن شخصيات كثيرة قمت بتقديمها من قبل، لذلك كنت متحمسة لتقديمها.تعليقات الجمهور على المشهد أثارت دهشتي على الرغم من وجود ملايين من القصص التي تشبة قصة أمينة خليل خلال أحداث المسلسل.شخصية نانسي لم تظهر بالدرجة الكافية، ولكن أعتقد أن الناس فاهمة هي نانسي بتعمل إيه ومتحمسة تشوف مشاهدها مع الفنان محمد الشرنوبي وأمينة خليل، وأتمنى أن تنال مشاهدي القادمة على إعاجبهم.المنصات هي المستقبل، وعلى الرغم من عرضه على منصة إلكترونية إلا أنه حقق مشاهدات عالية وتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، فأن أرى أن القصة الجيدة هي التي تصل للناس سواء عرضت في السباق الرمضاني أو خارجه أو على التلفزيون أو منصة، لذلك لا أشعر بالضيق من عرضه على المنصة بالعكس، فهي بالنسبة لي تجربة جديدة.أن الشخصية كانت صعبة لإنها مركبة والناس لا تعرف أن تحبها أم تكرهها، والشخصية كانت مستفزة بالنسبة لي جدًا فأحببت تجسيدها وبعد فترة ستتغير الشخصية ويظهر بها شكل مختلف، كما أنني كنت كل يوم وأنا ذاهبة للتصوير كنت أشعر بتوتر وقلق شديد من هذه الشخصية، لأنها جديدة علي، وأتمنى أن تحظى باعجاب الجمهور.أتمني تقديم جميع الشخصيات المتنوعة والمختلفة عما قدمته من قبل.الفنان ماجد الكدواني وكريم عبد العزيز وهند صبري ومنى زكي، ومن المخرجين تامر محسن وهاني خليفة ومحمد ياسين ومحمد شاكر وأحمد نادر وكاملة ابو ذكري ومحمد شامي.لا يوجد حاجة اسمها أرفض دور، ولكن في حاجة اسمها أرفض الدور لأنه ضعيف أو شبه دور قدمته من قبل وأو الشركة المنتجة والمخرج لا أشعر معهم بالراحة.