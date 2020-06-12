شاهد.. إعلامي ينتقد إهمال مستشفيات الشرقية: "فين وزارة الصحة"

قال الإعلامي علاء أبوبكر، إن هناك الكثير من المستشفيات المهملة بالشرقية مثل مستشفى شرارة، ومستشفى أبوعامر بالحجازية، معقبًا: "الشرقية كده مش محتاجة أماكن عزل ولا حجر ولا حاجة".





وانتقد "أبوبكر"، خلال تقديمه برنامج "مصر في القلب"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، وجود مستشفيات فندقية خالية بمحافظة الشرقية، رغم احتوائها على أجهزة طبيبة وكافة الامكانيات، قائلًا: "مستشفى بحر البقر بها مستشفى عبارة عن فندق 5 نجوم، فين وزارة الصحة".





وأضاف "أبوبكر"، أن المواطنين يتحدثون بأنهم في حاجة إلى سرير واحد، في حين هناك مستشفيات مهملة بتجهيزات عالية، لافتًا إلى أن الكثير من المواطنين أعلنوا عن رغبتهم في توفير أي احتياجات ناقصة في هذه المستشفيات بالإمكانات الذاتية، رغم احتوائها هذه على إمكانيات جبارة على حد تعبيره.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.



