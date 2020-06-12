أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-6-2020.. والمعدن الأصفر يلتقط الأنفاس قبل استئناف التذبذب

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات بعد أن شهد حالة من التذبذب في سعر المعدن الأصفر بالبورصة الدولية للذهب، حيث زاد سعر جرام الذهب عيار 21 أمس بنحو 6 جنيهات في سوق الصاغة ليسجل سعر 780 جنيهًا، بدعم من الارتفاع العالمي للسعر والذى بلغ حاليا 32 دولار ليسجل أعلى زيادة فى أسبوع ليسجل  1740.97 دولار للأوقية وحجم ارتفاع الذهب المحلى تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم، مع توقعات بالتراجع بعد أن قلصت اسعار الذهب المكاسب بنهاية التعاملات أمس وتتابع بوابة الفجر الأسعار أول بأول:


أسعار الذهب في مصر

جرام الذهب عيار 24 سعر 891.5 جنيهًا
جرام الذهب عيار21 سعر 780 جنيهًا
جرام الذهب عيار 18 سعر 668.5 جنيهًا
الجنيه الذهب بلغ 6240 جنيهًا


أسعار الذهب عالميا


قلصت أسعار الذهب المكاسب بنهاية التعاملات أمس الخميس، وشهد المعدن الأصفر قفزة في الصعود مع موجة بيعية في أسواق الأسهم حيث تهاوى "داو جونز" بأكثر من 1400 نقطة مع مخاوف موجة ثانية للوباء والتوقعات الاقتصادية القاتمة.

وقفز المعدن بأكثر من 32  دولاراً خلال الجلسة لكنه قلص مكاسبه مع ارتفاع قوي للعملة الأمريكية خلال التعاملات.

 

واستفاد المعدن النفيس من ابتعاد المستثمرين عن حيازة الأصول الخطرة كالأسهم، وسط تجدد المخاوف حيال مسار التعافي الاقتصادي على الصعيد العالمي.

 

ويعتقد صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة أن تأثير وباء "كوفيد-19" قد يدفع الاقتصاد الأمريكي لانكماش بنحو 6.5 بالمائة هذا العام قبل أن يتعافى في العامين القادمين.

 

وكرر المركزي الأمريكي تعهده بمواصلة الدعم الاستثنائي للاقتصاد مع الإشارة إلى الحاجة للإبقاء على معدلات الفائدة عند مستواها الحالي والذي يتراوح بين صفر إلى 0.25 بالمائة حتى عام 2022.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم تراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة، فيما أظهرت بيانات أخرى ارتفاع أسعار المنتجين بأكثر من توقعات المحللين خلال مايو .

 

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس  إلى مستوى 1739.80 دولار للأوقية، بمكاسب 1.1 بالمائة أو ما يعادل 19.10 دولار.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً توقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.5 بالمائة إلى 1730.03 دولار للأوقية، بعد شهد تقلبات بين الصعود والهبوط في وقت سابق من التعاملات.

 

وفي تلك الأثناء، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة  0.6 بالمائة إلى 96.556.


وقال بارت ميليك، مدير استراتيجيات السلع الأولية في تي.دي للأوراق المالية، ”حتى إذا بدأت الأوضاع تتحسن، لا نتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة على الإطلاق، لذا سنكون في بيئة أسعار فائدة بالغة التدني للمستقبل المنظور، وهذا إيجابي للذهب.“

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