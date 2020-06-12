حي المعصرة يكشف تفاصيل تشميع مصنع مستلزمات طبية "تحت الأرض"

قال اللواء أيمن جبريل، رئيس حي المعصرة، إنهم رصدوا حركة غريبة بمنطقة حدائق حلوان أمام أحد الجراجات بمنطقة حدائق حلوان، وعندما ذهبنا وجدنا جراج كبير تحت الأرض مكون من طابقين وهو مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية مثل البدلة الواقية ومستلزمات الأسرة.





وأضاف "جبريل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذه جريمة مركبة أولًا أن المنتج غير خاضع للمقاييس والمعايير الصحية وعليه تهدد خطورة على صحة المواطنين، وتابع:"ثانيًا وجدت أوامر توريد لجهات طبية وأنا لن أفصح عنها لأن القضية محل تحقيق فى النيابة الآن".





وناشد رئيس حى المعصرة، كافة الجهات الطبية المتعاملة مع هذا المصنع أن تتوقف عن استخدام منتجاته لحين انتهاء تحقيقات النيابة حفاظًا على صحتهم.





وأكد جبريل"، أنه تم اتخاذ الإجراءات الطبية تجاه المصنع وتم غلقه وتشميعه بعد إخلاء العمال منه، وتابع:"العمل الميدانى هو العمل الأساسى فى محافظة القاهرة.. لن نسمح بأى غش تجاري فى نطاق حى المعصرة..الدولة في يد آمنة".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.



