لواء سابق يتهم مساعد وزير داخلية بالمعاش بالتحريض علي قتله بالبحيرة

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اتهم لواء شرطة سابق، مساعد وزير داخلية بالمعاش ونجل شقيقه، بالتحريض على قتله لخلافات فيما بينهما بسبب خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4298 لسنة 2020 إداري مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.



تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات بتحرير محضر من لواء شرطة بالمعاش "أشرف س.ا" يتهم فيه اللواء "فاروق ا.م" مساعد وزير داخلية سابق وبرلماني سابق، ونجل شقيقه "حافظ س.ح" بإطلاق الأخير أعيرة نارية عليه، وذلك أثناء تواجده بأرضه الزراعية وفر هاربًا، واتهم الأول بالتحريض علي قتله لخلافات فيما بينهما بسبب خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.



على الفور انتقلت القيادات الأمنية بمركز شرطة الدلنجات، إلي مكان الواقعة وبالفحص والمعاينة تبين وجود عدد من الطلقات الفارغة بالأرض الزراعية، وبسؤال شهود الواقعة أكدوا قيام نجل شقيق مساعد وزير الداخلية "الأسبق" بإطلاق الأعيرة النارية على المجني عليه من بندقية آلية.



تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 4298 لسنة 2020 إداري الدلنجات، وبالعرض على النيابة العامة، قررت بضبط المتهم والسلاح الناري المستخدم في الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب والسلاح الألى المستخدم في الواقعة.



الصحة: تسجيل 1442 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و35 حالة وفاة



وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.