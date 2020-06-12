"متحدث الوزراء": عودة النشاط الرياضي يحسن الحالة النفسية للمواطنين

الجمعة 12/يونيو/2020 - 04:41 ص
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
كـسـاب أحـمـد
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن استعادة الحركة السياحية عالميًا ستكون تدريجية وبطيئة نظرًا لوجود عوامل نفسية مرتبطة بمواطني العالم، مضيفا: "فكرة السفر يخشاها الجميع نتيجة جائحة كورونا".

وأضاف "سعد"، خلال مداخية هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن شركات السياحة العالمية مستهدفة مصر واليونان حال بدأ عودة الطيران وفتح الحدود، لافتًا إلى أن مصر اتبعت قرارات مشجعة للسائحين".

وفى سياق آخر قال "سعد"، إن عودة النشاط الرياضي اكتملت بحد كبير، موضحًا أن الحكومة ليس لديها أية مشاكل في عودته، خاصة وأنه يحسن الحالة المزاجية والنفسية للشعب وهو ما ينعكس على تراجع عدد المصابين بكورونا، وهو ما نسعى إليه.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه منذ 15 يونيو ستبدأ الأندية في عمليات الصيانة وتجديد العضويات، وفقًا لإجراءات احترازية وطبية تم الاتفاق عليها.

وشدد "سعد"، على أنه لا يوجد أية مشاكل أمنية أو صحية لدى الحكومة في عودة الدوري العام.
هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصابين بفيروس كورونا حجر صحى جائحه كورونا تباعد اجتماعي بوابة الفجر الفجر اتخاذ الاجراءات الوقائية

أخبار تهمك

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

منذ حوالي 3 ساعات

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ يوم

تعرف على قرارات رئيس الوزراء اليوم بشأن عودة الحياة تدريجيًا "تفاصيل"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 19 ساعة

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

مصطفى ثابت يكشف عن دور مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

منذ حوالي 12 ساعة

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مصطفى ثابت يكشف عن موعد انتهاء جائحة كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

"الوزراء": هكذا سيكون وضع السينما والمسارح حال عودتهما

متحدث الوزراء: عودة باقِ المصريين العالقين بالكويت خلال 10 أيام (فيديو)

عاجل من مجلس الوزراء بشأن موعد عودة الطيران (فيديو)

مجلس الوزراء: عودة المساجد قرار طبي وصحي وليس دينيا فقط (فيديو)

رسميا.. موعد عودة الدوري المصري

مجلس الوزراء: قرار جديد بشأن الحظر في 15 يونيو (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:21 ص

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

09:54 ص

مصطفى ثابت يكشف عن دور مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا (فيديو)

10:59 م

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

10:45 م

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

09:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم