الخارجية الأوكرانية تطالب الاتحاد الأوروبي بعقوبات مشددة على روسيا

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:23 م
بوابة الفجر

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، في بيان له، اليوم الخميس، مطالبته من الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات شديدة ضد روسيا، بعد أن قام بإتهامها بـ "عرقلة" تنفيذ ما اتفق عليها زعماء "رباعية نورماندي" العام الماضي.

وجاء في بيان للخارجية الأوكرانية، أن الوزير لفت انتباه الأوروبيين خلال لقائه مع وزراء خارجية الدول الممثلة في حزب الشعب الأوروبي إلى ما وصفه بـ "عدم رغبة الجانب الروسي في ضمان تنفيذ اتفاقات قمة باريس لقادة "رباعية نورماندي"، "روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا".

كما اتهم الوزير الأوكراني روسيا بوضع عوائق أمام وصول ممثلي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من المنظمات الدولية إلى المناطق خارج سيطرة السلطات الأوكرانية في دونباس بشرق أوكرانيا.

واعتبر الوزير أنه ينبغي من أجل تغيير الوضع بشرق أوكرانيا "زادة الضغط الدولي السياسي والعسكري والاقتصادي" على موسكو.

وأكد كوليبا أن أوكرانيا تحتاج إلى الدعم من قبل الاتحاد الأوروبي في "نضالها في سبيل السلام والقيم الديمقراطية وخيارها السيادي الأوروبي".

تجدر الإشارة إلى أن حزب الشعب الأوروبي الذي يمتلك 197 مقعدا في البرلمان الأوروبي، يضم ممثلين عن 16 دولة من الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و6 دول أوروبية أخرى.

يذكر أن القمة الأخيرة لـ "رباعية نورماندي" حول التسوية الأوكرانية، التي عقدت في ديسمبر الماضي في باريس، اتفقت على الالتزام بوقف إطلاق النار في دونباس وسحب القوات من بعض النقاط وتبادل الأسرى بين أوكرانيا وقوات دونيتسك ولوغانسك المناهضة لها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية الاكراني روسيا بوابة الفجر اوكرانيا الفجر الاتحاد الاوروبي

أخبار تهمك

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم ويحدد بديل ناري

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعة

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

منذ حوالي 6 ساعات

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يقترب من ضم «خليفة صلاح»

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

منذ حوالي 12 ساعة

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل سقوط شيرى هانم سيدة التيك توك وابنتها زمردة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تعرف على قرارات رئيس الوزراء اليوم بشأن عودة الحياة تدريجيًا "تفاصيل"

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"الكرملين" يؤكد بحث عقد اجتماع جديد لرباعية نورماندى

الكرملين يوافق على تحرك كييف لدعم خطة السلام

الرئاسة الروسية: تأكيد كييف موافقتها على "صيغة شتاينماير" أمر إيجابي

الرئيس الأوكراني يأمل في الاتفاق على موعد انعقاد القمة بصيغة "نورماندي"

الكرملين: قمة "نورماندي" ستكون في وقت لاحق من هذا العام

أوكرانيا وروسيا تتفقان على تبادل الأسرى

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:45 م

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

09:54 ص

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

09:00 م

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

05:34 م

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو)

07:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم