الحكومة: فتح الأندية لتجديد الاشتراكات وليس لاستقبال الأعضاء (فيديو)

أوضح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن فتح الأندية في منتصف يونيو حتى أول يوليو فقط لتجديد الاشتراكات وليس لاستقبال الأعضاء، ولن تفتح الكافيهات بداخل الأندية خلال هذه الفترة.





وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "DMC، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن صالات الجيم ما زالت مغلقة والقرار مؤجل لحين نهاية شهر يونيو.





وأشار إلى أن عودة النشاط الرياضي مرتبط بالتزام الأندية بالضوابط الموضوعة من "الشباب والرياضة والصحة".



