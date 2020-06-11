محادثات جديدة بشأن البريكست الإثنين المقبل

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:37 م
بوابة الفجر
قال المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الخميس: "سيجري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين بعد ظهر يوم 15 يونيو".

وأضاف أن المحادثات ستشمل أيضاً رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي.

ومن المقرر أن يتبع هذه المحادثات جولات أخرى بين المفاوضيين من الطرفين أسبوعياً في نهاية الشهر الجاري في لندن وبروكسل على حد سواء.

ويسعى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الاتفاق على شكل العلاقة التجارية بين الطرفين قبل الفترة الانتقالية للبريكست بنهاية العام، خاصة مع رفض المملكة المتحدة مرارا تمديد المحادثات إلى ما بعد نهاية 2020.

وأجرت المملكة المتحدة وبروكسل مفاوضات في الأسبوع الماضي لكنها لم تحرز أي تقدم يذكر.

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