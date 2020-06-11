جهود أمنية مكثفة بمحافظة حقل في تطبيق أمر منع التجول الجزئي

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تكثف الجهات الأمنية في محافظة حقل جهودها الميدانية في تطبيق أمر منع التجول الجزئي الذي يبدأ من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا، ويأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والمحافظة على صحة المواطن والمقيم.



ووثقت الصور الجهود التي يبذلها رجال الأمن لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال التواجد الأمني في الميادين العامة والشوارع الرئيسة والتقاطعات ومداخل ومخارج المحافظة، وانضباطية وتجاوب المجتمع خلال ساعات تطبيق منع التجول، وخلو شوارع مدينة حقل من المركبات والمارة، ما يؤكد استشعار المواطن والمقيم لمسؤولياتهم الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا المستجد والوقاية منه والحد من انتشاره.



هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.



وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7،546 مليون إصابة، بينهم أكثر من 421 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3،824 مليون حالة شفاء.



وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.



وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.



ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

