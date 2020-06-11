تردد قناة اليرموك الناقلة لمسلسل قيامة عثمان على مختلف الأقمار الصناعية (النايل سات - تركسات - استرا) | اعرف تفاصيل المؤسس عثمان الحلقة 25

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تفاصيل المؤسس عثمان الحلقة 25

يشهد مسلسل قيامة عثمان احلقة 25، استكمال عثمان مسيرته لرفع راية النصر، كما تشهد الحلقة الكثير من المفاجئات فيتمكن بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان ابن أرطغرل من تحرير بالا خاتون، كما يبدأ بالاستعداد للزواج في أجواء يسودها السرور والبهجة.





ما هو مسلسل قيامة عثمان؟





تدور أحداث المسلسل التركي قيامة عثمان، عن تأسيس الدولة العثمانية، ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة، حيث جاء عثمان ليستكمل مسيرة أبيه في الفتوحات والمعارك والمحافظة على الملك الذي تركه له والده، كما وتقوم أحداث المسلسل حول صراعات مستمرة بين الدولة العثمانية والمغول والتتار والصليبيين والفرس.