تردد قناة اليرموك الناقلة لمسلسل قيامة عثمان على مختلف الأقمار الصناعية (النايل سات - تركسات - استرا) | اعرف تفاصيل المؤسس عثمان الحلقة 25

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:08 م
قناة اليرموك
قناة اليرموك
تردد قناة اليرموك الناقلة لمسلسل قيامة عثمان على مختلف الأقمار الصناعية (النايل سات - تركسات - استرا) | اعرف تفاصيل المؤسس عثمان الحلقة 25

تصدر تردد قناة اليرموك تريندات "جوجل" اليوم الخميس في مصر، حيث يريد الجمهور المصري معرفة تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان، الذي حاز على شعبية كبيرة في مصر والوطن العبي، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية تردد قناة اليرموك الناقلة لمسلسل قيامة عثمان، بالإضافة إلى تفاصيل الحلقة 25 من مسلسل المؤسس عثمان.

تردد قناة اليرموك TV الناقلة مسلسل قيامة عثمان على النايل سات

الاستقطاب: عمودي
معامل الترميز: 27500
معامل التصحيح: 3/4
التردد: 11678

تردد قناة اليرموك TV الناقلة مسلسل قيامة عثمان على قمر صناعي تركسات

استقطاب: 27500
تصحيح خطأ: 5/6
التردد : 11628 (H)

تردد قناة اليرموك TV الناقلة مسلسل قيامة عثمان على قمر صناعي استرا

استقطاب : 27500
تصحيح خطأ : 5/6
التردد : 12692 (H) 11243 (H)

تفاصيل المؤسس عثمان الحلقة 25

يشهد مسلسل قيامة عثمان احلقة 25، استكمال عثمان مسيرته لرفع راية النصر، كما تشهد الحلقة الكثير من المفاجئات فيتمكن بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان ابن أرطغرل من تحرير بالا خاتون، كما يبدأ بالاستعداد للزواج في أجواء يسودها السرور والبهجة.

ما هو مسلسل قيامة عثمان؟

تدور أحداث المسلسل التركي قيامة عثمان، عن تأسيس الدولة العثمانية، ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة، حيث جاء عثمان ليستكمل مسيرة أبيه في الفتوحات والمعارك والمحافظة على الملك الذي تركه له والده، كما وتقوم أحداث المسلسل حول صراعات مستمرة بين الدولة العثمانية والمغول والتتار والصليبيين والفرس.

تردد قناة اليرموك الناقلة لمسلسل قيامة عثمان على مختلف الأقمار الصناعية (النايل سات - تركسات - استرا) | اعرف تفاصيل المؤسس عثمان الحلقة 25

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