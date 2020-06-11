المايسترو هاني فرحات يُحيي حفل أمال ماهر غداً من أمام الأهرامات

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:06 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

يستعد المايسترو هانى فرحات، والفنانة آمال ماهر لإقامة حفل غنائي بدون حضور جماهيري من أمام الأهرامات بمسرح الصوت والضوء غدًا الجمعة.

 

يتم بث الحفل في الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة – 10 مساءً بتوقيت السعودية على الهواء مباشرة على قناة MBC مصر ومنصة "شاهد" بالإضافة إلى بث الحفل على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بالفنانة آمال ماهر.

 

ويعد هذا الحفل هو الأول من نوعه الذي يتم بثه على الهواء مباشرة منذ بداية أزمة "كوفيد 19 – كورونا"، وتم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين العازفين في تصميم المسرح.

 

يذكر أن طرحت الفنانة آمال ماهر مؤخرًا أغنية "اللي قادرة" وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وقد حققت نجاحا كبيرا جدًا فور طرحها عبر القناة الرسمية على "يوتيوب".

 

أغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبد الله وألحان وتوزيع خالد عز، وستقوم آمال ماهر بغنائها لأول مرة في الحفل بجانب العديد من أشهر الأغاني الخاصة بها حفل أمال ماهر تنظيم شركه 2HO هانى فرحات.

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ حوالي 10 ساعة

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على قرارات رئيس الوزراء اليوم بشأن عودة الحياة تدريجيًا "تفاصيل"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم ويحدد بديل ناري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

منذ حوالي 12 ساعة

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 15 ساعة

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من ضم «خليفة صلاح»

منذ ساعة و 13 دقيقة

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل سقوط شيرى هانم سيدة التيك توك وابنتها زمردة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ 33 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:45 م

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

09:54 ص

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

09:00 م

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

05:34 م

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو)

07:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم