كريم العمري يستعيد ذكرياته بالطيران الحربي

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:06 م
كريم العمري
كريم العمري
روان هيثم
نشر الفنان كريم العمري، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهر كريم العمري، في هذه الصورة يستعيد ذكرياته بالطيران الحربي مرتديا ملابس الطيران الحربي، وكتب مازحا مع جمهوره: "مين ده".

وتوالت عليه العديد من التعليقات، حيث علق أحد المتابعين عليه قائلاً: "منور يا نجم وانت ظابط ووانت فنان بنحبك جدا".

يذكر أن الفنان كريم العمري قام بتجسيد شخصية النقيب هشام، أحد أبطال القوات المسلحة، من خلال مشاركته في مسلسل الاختيار، الذي تدور أحداثه حول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

وشارك أيضًا في مسلسل "ونحب تاني ليه" بتجسيد دور الدكتور حازم الذي سيتزوج من يسرا التي تجسدها الفنانة تارا عماد، الذي تدور أحداثه فى إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

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