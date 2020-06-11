محسن صبري ينفي خبر وفاته ويشارك في "خالد بن الوليد"

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:03 م
محسن صبري
محسن صبري
الفجر الفني

أبدى الفنان محسن صبري، استيائه الشديد من انتشار شائعة وفاته حيث فوجئ بالعديد من الاتصالات تنهال عليه ليطمئنوا عليه ويخبروه بتردد هذه الشائعة بقوة.

 

لذا حرص على نفي الخبر بنفسه مستغربا ممن يرددون هذه الشائعات التي تسبب ألم نفسي له ولأسرته.

 

من ناحية أخرى أكد صبري مشاركته في مسلسل خالد بن الوليد حيث سيشارك في العمل بدور هام ومميز سيكشف تفاصيله خلال الفترة القادمة.

 

كما أعلن عن مشاركته في العرض المسرحي "حالة خاصة جدا" حيث سيبدأ البروفات مع بداية الأسبوع المقبل ومن المنتظر أن يقدم العرض على مسرح الهوسابير مع المخرجة مروة رضوان.

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