تحولت تحاليلهم من إيجابي لسلبي.. تعافي 8 مصابين بكورونا وخروجهم من عزل مستشفى الصدر ببني سويف (صور)

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:03 م
بوابة الفجر
أحمد فتحي الدسوقي
أعلنت محافظة بني سويف اليوم الخميس عن تعافى وخروج 8 حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا من الذين قد جرى إحتجازهم داخل مستشفى الصدر ببني سويف عقب الإشتباه في اصابتهم بفيروس كورونا وتأكيد ايجابياتهم للفيروس واخضاعهم لبروتوكول علاج وزارة الصحة.

ومن جانبه تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير منظومة العمل بمستشفى الصدر ببنى سويف المخصصة لعزل الحالات الإيجابية بفيروس كورونا مناقشا مستجدات الوضع الصحي للحالات ومستوى الخدمة المقدمة، مؤكدًا على أهمية المتابعة المستمرة للمنظومة للوقوف على أية معوقات لتذليلها أولا بأول.

جاء ذلك على هامش استعراض التقرير اليومي الخاص بخطة المحافظة والجهود المبذولة في ملف مجابهة تداعيات فيروس كورونا، في إطار خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، حيث كشف التقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، عن وخروج 8 حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا من الذين قد جرى إحتجازهم داخل مستشفى الصدر ببني سويف عقب الإشتباه في اصابتهم بفيروس كورونا وتأكيد ايجابياتهم للفيروس واخضاعهم لبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأكد على تفانى الفريق الطبي المختص في القيام بمهامه تحت إشراف ومتابعة الدكتور إفرام ماجد مدير عام مستشفى التأمين الصحى بنى سويف وتقدم الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بكل الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمستشفى لجهودهم المبذولة وتفانيهم بالعمل.

وأكد محافظ بني سويف على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا لافتًا إلى متابعته المستمرة على مدار الساعة لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة عن طريق اللجنة المشكلة بالمرور اليومى على جميع المستشفيات ومتابعة توافر مستلزمات مكافحة العدوى للعاملين من الفريق الطبى وتوافر الأدوية وعدم وجود أى أعطال بالاجهزة الطبية.

بلازما المتعافين

وفي سياق منفصل، أعلن مركز خدمات نقل الدم ببني سويف برئاسة الدكتور محمود حسن عن أول متبرعين بـ"بلازما" المتعافين من فيروس كورونا عقب قيامهما بالتبرع بـ"البلازما" بمركز خدمات نقل الدم الرئيسي بالعجوزة.

ونشر المركز، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" أول حالتي تبرع بالبلازما، وهما: الدكتور مصطفى محمد حسن، طبيب بشري بمستشفى الشيخ زايد، وعلي زين، ممرض بمستشفى بني سويف الجامعي، وذلك تقديرًا لهما ولحث باقي المتعافين من فيروس كورونا على الإقتداء بهما.
تحولت تحاليلهم من إيجابي لسلبي.. تعافي 8 مصابين بكورونا وخروجهم من عزل مستشفى الصدر ببني سويف (صور)
تحولت تحاليلهم من إيجابي لسلبي.. تعافي 8 مصابين بكورونا وخروجهم من عزل مستشفى الصدر ببني سويف (صور)
تحولت تحاليلهم من إيجابي لسلبي.. تعافي 8 مصابين بكورونا وخروجهم من عزل مستشفى الصدر ببني سويف (صور)
تحولت تحاليلهم من إيجابي لسلبي.. تعافي 8 مصابين بكورونا وخروجهم من عزل مستشفى الصدر ببني سويف (صور)
تحولت تحاليلهم من إيجابي لسلبي.. تعافي 8 مصابين بكورونا وخروجهم من عزل مستشفى الصدر ببني سويف (صور)
تحولت تحاليلهم من إيجابي لسلبي.. تعافي 8 مصابين بكورونا وخروجهم من عزل مستشفى الصدر ببني سويف (صور)

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