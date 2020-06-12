شريف منير متوعدا المسيئين لبناته: "الناس لازم تتلم" (فيديو)

قال الفنان شريف منير، تعليقا على التعليقات المسيئة التي تعرضت لها صورة ابنتيه عندما نشرها على صفحته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "مش هسامح حد، والناس لازم تتلم".





وأعلن "منير"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، أنه سيتقدم غدا ببلاغ لمباحث الإنترنت بسبب التعليقات المسيئة، متمنيا أن يكون هناك استجابة سريعة، ومحاسبة للمتجاوزين، معلقا: "أخدت سكرين شوت لكل أصحاب التعليقات المسيئة".









وقال أن هناك "بجاحة" في تعليقات البعض، وتحدٍ غير مسبوق عندما رفض هذه التعليقات، معتبرا أن ما حدث هو جرح للأعراض، مضيفا: "أنا اتأذيت، وتعبت نفسيا، وبناتي طلبوا أشيل الصورة وقالولي إحنا بنتشتم"، متابعا: "بناتي عندهم 12 و16 سنة"، لافتا إلى أنه بعد حذف الصورة قرر إعادة نشرها، وأنه سيتخذ موقفًا قانونيًا ضد كل من أساء له، معلقا مشددا: "مش هسامح حد عشان الناس تتلم وتتعظ".





التنمر ببنات شريف منير

هذا وقد قرر "منير" تقديم الفتاتان في لقطة وهما يجلسان بعفوية في المنزل، واحدة تتمدد على السرير والثانية تستقر بجوارها، قائلًا: «فريدة شريف منير، اللي قاعدة، كاميليا شريف منير اللي نايمة»، الأمر الذي عرضه إلى سيل كبير من الشتائم.





وعاد يبعث برسالته، موضحًا مقدار الإيذاء النفسي، الذي لحق بالفتاتان إثر تضحيم ردّات الفعل والهجوم المباشر على الصغيرتان: «الإفراط في حسن النية قد يكلفك الكثير»، وتابع: «بعد مانزّلت صورة بناتي، فريده ١٦ سنة وكاميليا ١٢ سنة، وشوفت تعليقات من ناس مرضى، جرحوا بناتي وجرحوني.. فمسحت الصورة». ولفت إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي مُتجاوز للحدود حتى إن وصلت للسجن.





التنمر بنجل محمد رمضان

ومنذ يومين، تعرّض نجل الفنان محمد رمضان إلى التنمر، حيث تلقى «رمضان» كلمات ساخرة موجهة لابنه الصغير، بعلة وراثته لون البشر السمراء من الممثل، عوضًا عن انتمائه إلى أصحاب البشرة البيضاء مثل والدته المغربية الجنسية.





دفع التعليق بالفنان إلى نشر الكلمات التهكمية «إسود زي أبوه، المصيبة أن ماحدث في عياله في جمال أمهم ولا لونها». ورد الفنان على تهكمها: «فخور بلوني ولون أبويا وأولادي اللي ربنا خلقه.. ومبسوط أن ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل أن أمهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض».





وقائع تنمر أخرى

أشكال التنمر لم تطل «رمضان» فقط، وقبل بأيام، كشفت الفنانة إيمان العاصي عن مضايقات تتعرّض لها ابنتها الوحيدة، ريتال، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين لا تستوعب «العاصي» الأسباب الحقيقية وراء الشحنات من الغضب التي يسلطها البعض تجاه الآخرين وخاصة الأطفال.



