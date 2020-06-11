فهد نوري يطلق "أمس الحلمان".. ويكشف سبب عدم تصوير الفيديو كليب

أطلق الفنان العراقي الشاب فهد نوري أغنيته الجديدة بعنوان "أمس حلمان" من كلمات الشاعر حامد الغرباوي وألحان وتوزيع عمار العاني ووتريات هيثم سعدون والتي تم تسجيلها والماسترينج في شركة جواهر دبي وإشراف عام للمخرج ياسر العاني وذلك عبر قناة دوزان الغنائية.

وتعد اغنية "أمس حلمان" العمل الثالث الذي تطلقه "جواهر دبي" حيث تستأنف نشاطها الفني بعد الانقطاع الطارئ بسبب جائحة كورونا، وتستعد حاليا لإطلاق مجموعة متنوعة من الأعمال العراقية والعربية تباعا خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال الفنان فهد نوري: "أسعدني جداً التعاون مع قناة دوزان من خلال هذا العمل، الذي أتمنى أن يكون بداية تعاونات قادمة، وكان مخططاً أن نصور هذه الأغنية، ولكن بسبب الإغلاق في أكثر الدول والحجر الصحي الذي فرضته أزمة كورونا على العالم كله، وجدنا أن نطلق كليب خاص مع كلمات الأغنية، ليكون بين يدي جماهير الكرام، متمنياً أن ينال هذا العمل على إعجابكم" وأضاف نوري: "يشكل هذا العمل نقلة نوعية بالنسبة لي، خاصة أنني أغني من كلمات الشاعر حامد الغرباوي ومن ألحان الموسيقار عمار العاني، بالإضافة إلى اللمسات الأنيقة من المخرج ياسر العاني الذي أشرف على إنجاز على هذا العمل".

يذكر أن فهد نوري في جعبته العديد من الأغنيات العراقية الشهيرة منها "غيرك ما أحب" و"اروحلك فدوة" و"شيجيبكم" بالإضافة إلى عشرات المواويل التي اشتهر بتقديمها بصوته الشجي.