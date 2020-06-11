مدرب دورتموند يُعلن جاهزية هالاند للمشاركة أمام دوسلدورف

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
أكد السويسري لوسيان فافر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند النرويجي إيرلينغ هالاند نجم الفريق، بات جاهزًا لمواجهة فورتونا دوسلدورف، في المباراة التي تجمع الفريقين السبت المقبل ضمن الجولة31 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتعرّض هالاند البالغ من العمر 19 عاماً، لإصابة في الركبة خلال مباراة القمة التي خسرها فريقه أمام بايرن ميونيخ (صفر-1) في 26 أيار/مايو الماضي، ضمن البوندسليغا ما أجبره على الغياب عن المباراتين اللتين فاز فيهما الفريق الأصفر على بادربورن (6-1) وهرتا برلين (1-صفر).

وقال فافر "لقد عاد إلى التدريبات منذ الأربعاء، وقام بكل التمارين، والأمر يسير بشكل جيد بالنسبة له".

وسجل هالاند 10 أهداف في 11 مباراة في الدوري الألماني منذ انضمامه إلى دورتموند في فترة الانتقالات الشتوية قادمًا من ريد بول سالزبورغ.

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