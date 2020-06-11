بالأسماء.. المجلس الأعلى للثقافة يعلن عن الفائزين في 6 مسابقات

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:55 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي عن أسماء الفائزين في 6مسابقات للعام 2019/2020، التى تنظمها إدارة المسابقات برئاسة ماجدة الرفاعى و رجب الصاوى مدير عام المسابقات والجوائز التابعة للإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية برئاسة الدكتور شريف عوض.

 

ونستعرض أسماء الفائزين فى السطور التالية:

 

المسابقة الأولى "مسابقة الاعلام وتعزيز الولاء والانتماء" حيث فاز بها كل من: "عيسى جاد الكريم عيسى مراد، نجلاء فتحي مصطفى احمد محمد، سلطان خلف الله محمد دياب".

 

المسابقة الثانية "مسابقة التاليف المسرحي" حيث فاز بها كل من: "ابراهيم الحسيني علي محمد، امال محمد محمد الميرغني (مناصفة)، هدى سعيد احمد سعيد (مناصفة)، مؤمن محمد محمد علي مؤمن".

 

المسابقة الثالثة "مسابقة الصناعات الابداعية" حيث فاز بها كل من: "ضياء الدين عبد الدايم عمر داود (مناصفة) مركز اول، مدحت شعبان عباس عبد الحي  (مناصفة) اول، نجوى محمد احمد حماد  (مناصفة) ثاني، عبد الناصر شحات يونس أحمد  (مناصفة) ثاني، حنفي محمود عبد الفتاح حسان  (مناصفة) ثالث، محمد فوزي السيد محمد  (مناصفة) ثالث".

 

المسابقة الرابعة "مسابقة المشروعات القومية" حيث فاز بها كل من: "عبد المعبود محمد عبد الرسول عبد اللطيف، سارة احمد انور احمد، حسام ثابت صدقي قابيل".

 

المسابقة الخامسة "مسابقة شعر العامية" حيث فاز بها كل من: "حسام إبراهيم عارف عارف شحاته نجم، محمد عبد الرؤوف عبد الرؤوف السيد سالم، محمد أحمد خليفة مصطفى خليفة".

 

المسابقة السادسة "مسابقة الكاريكاتير" حيث فاز بها كل من: "رحاب أحمد فوزي ياسين، مروة إبراهيم عبد الوهاب سلامة، محمد سعيد فوزي محمد الجاويش".

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