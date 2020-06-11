كوت ديفوار.. مقتل وإصابة 16 شخصاً جراء هجوم على نقطة عسكرية

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:55 م
بوابة الفجر
وكالات

أصيب 6 أشخاص وقُتل 10 آخرين، اليوم الخميس، جراء هجوم استهدف نقطة تفتيش عسكرية إيفوارية بالقرب من حدود البلاد مع بوركينا فاسو، ولم يتم بعد تحديد هوية منفذي الهجوم، الذي وقع فجراً ببلدة كافولو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وقال قائد القوات المسلحة في كوت ديفوار لاسينا دومبيا: إن "التحقيقات جارية لتحديد طبيعة الهجوم وملابساته ونتيجته النهائية"، ولم يؤكد على ما إذا كان الهجوم عملا إرهابيا.

ورغم أن "دومبيا" لم يفصح عن تفاصيل بشأن ضحايا الهجوم، قال رئيس البلاد الحسن واتارا: "ننحني أمام ذكرى الجنود الذين سقطوا في ميدان الشرف، ونعرب عن تعازينا الصادقة إلى عائلات الضحايا".

وستنتهي الفترة الرئاسية الثانية لـ"واتارا" ومدتها 5 سنوات مع إجراء انتخابات الرئاسية في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ومن المنتظر أن يحل رئيس الوزراء أدامو جون كوليبالي (البالغ من العمر 61 عاما) محل واتارا كمرشح لحزب التجمع الجمهوري الحاكم، ولم يعلن أي سياسي آخر نيته خوض انتخابات الرئاسة.

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