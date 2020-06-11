تسكين 483 أسرة ليبية عالقة في 3 فنادق بالإسكندرية (صور)

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
تعاقدت القنصلية الليبية بالإسكندرية مع ثلاثة فنادق فئة 5 نجوم لمواطنيها العالقين في مصر، وذلك في إطار حرص القنصلية علي رعاية مواطنيها من حيث توفير الإقامة اللائقة مع الرعاية الصحية سواء في مدينة الإسكندرية أو مرسى مطروح، في ظل مواجهة دول العالم لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتم تسكين العالقين بمصر في الفنادق الثلاث، وهي فندق رومانس، حيث تم تسكين 197 عائلة به، وفندق ايسترن المنتزه، وتم تسكين 145 عائلة به، وكذلك فندق جراند بلازا بسعة 141 عائلة عالقة.

ويباشر مندوبي القنصلية المرور اليومي ومتابعة أحوال الليبيين المقيمين بهذه الفنادق، وكذلك الملحق الصحي بالقنصلية لمتابعة الأوضاع الصحية، كما تم توفير جميع الاحتياطات الصحية، والكشف اليومي بخصوص فيروس كورونا، قبل الدخول وأثناء الإقامة بالفندق.

في السياق ذاته، أعلنت وحدة شؤون الجالية الليبية بالقنصلية، أنه في ظل جائحة كورونا العالمية التي أصابت العالم، تعمل لجان التقصي "ليل نهار"، حيث هناك بعض الحالات تتسلل إلي داخل الوطن دون الالتزام بالضوابط الصحية الوقائية، والدليل علي ذلك أن هناك بعض حالات في ليبيا من هم دخلوا بطريقة عشوائية دون مراقبة صحية دقيقة، لذلك قامت القنصلية الليبية بالإسكندرية بمتابعة العالقين بالفنادق وإجراء حوار ميداني بالفنادق التي تم اختيارها للنزلاء والعالقين قبل عودتهم إلي ليبيا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، خروج 402 من المصابين بفيروس "كورونا" من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس "كورونا..كوفيد-19"؛ ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ10691 متعافى.

وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس "كورونا" هي: "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس "كورونا المستجد" حتى اليوم الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس "كورونا المستجد"، والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
تسكين 483 أسرة ليبية عالقة في 3 فنادق بالإسكندرية (صور)
تسكين 483 أسرة ليبية عالقة في 3 فنادق بالإسكندرية (صور)
تسكين 483 أسرة ليبية عالقة في 3 فنادق بالإسكندرية (صور)
تسكين 483 أسرة ليبية عالقة في 3 فنادق بالإسكندرية (صور)
تسكين 483 أسرة ليبية عالقة في 3 فنادق بالإسكندرية (صور)
تسكين 483 أسرة ليبية عالقة في 3 فنادق بالإسكندرية (صور)
تسكين 483 أسرة ليبية عالقة في 3 فنادق بالإسكندرية (صور)
تسكين 483 أسرة ليبية عالقة في 3 فنادق بالإسكندرية (صور)
تسكين 483 أسرة ليبية عالقة في 3 فنادق بالإسكندرية (صور)
تسكين 483 أسرة ليبية عالقة في 3 فنادق بالإسكندرية (صور)

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