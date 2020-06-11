بشرة خير.. تعافي 7 مصابين بكورونا وخروجهم من عزل التأمين الصحي ببني سويف

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أعلنت محافظة بني سويف اليوم الخميس عن تعافى وخروج 7 حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالي حالات التعافي والخروج إلى 80 حالة من الذين قد جرى إحتجازهم داخل المستشفى عقب الإشتباه في اصابتهم بفيروس كورونا وتأكيد ايجابياتهم للفيروس واخضاعهم لبروتوكول علاج وزارة الصحة.



ومن جانبه تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير منظومة العمل بمستشفى التأمين الصحى بنى سويف المخصصة لعزل الحالات الإيجابية بفيروس كورونا مناقشا مستجدات الوضع الصحي للحالات ومستوى الخدمة المقدمة، مؤكدًا على أهمية المتابعة المستمرة للمنظومة للوقوف على أية معوقات لتذليلها أولا بأول.



جاء ذلك على هامش استعراض التقرير اليومي الخاص بخطة المحافظة والجهود المبذولة في ملف مجابهة تداعيات فيروس كورونا، في إطار خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن.



وكشف التقرير الذي عرضه الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام التأمين الصحى فرع بنى سويف، عن تعافى وخروج 7 حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالي حالات التعافي والخروج إلى 80 حالة من الذين قد جرى إحتجازهم داخل المستشفى عقب الإشتباه في اصابتهم بفيروس كورونا وتأكيد ايجابياتهم للفيروس وإخضاعهم لبروتوكول علاج وزارة الصحة.



وأكد على تفانى الفريق الطبي المختص في القيام بمهامه تحت إشراف ومتابعة الدكتور محمد يحيي إسماعيل مدير عام مستشفى التأمين الصحى بنى سويف وتقدم الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام الفرع بكل الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمستشفى لجهودهم المبذولة وتفانيهم بالعمل.



وأكد محافظ بني سويف على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا لافتًا إلى متابعته المستمرة على مدار الساعة لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة عن طريق اللجنة المشكلة بالمرور اليومى على جميع المستشفيات ومتابعة توافر مستلزمات مكافحة العدوى للعاملين من الفريق الطبى وتوافر الأدوية وعدم وجود أى أعطال بالاجهزة الطبية.



بلازما المتعافين



وفي سياق منفصل، أعلن مركز خدمات نقل الدم ببني سويف برئاسة الدكتور محمود حسن عن أول متبرعين بـ"بلازما" المتعافين من فيروس كورونا عقب قيامهما بالتبرع بـ"البلازما" بمركز خدمات نقل الدم الرئيسي بالعجوزة.



ونشر المركز، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" أول حالتي تبرع بالبلازما، وهما: الدكتور مصطفى محمد حسن، طبيب بشري بمستشفى الشيخ زايد، وعلي زين، ممرض بمستشفى بني سويف الجامعي، وذلك تقديرًا لهما ولحث باقي المتعافين من فيروس كورونا على الإقتداء بهما.

