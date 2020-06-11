مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:45 م
الدكتور مصطفى ثابت - رئيس التحرير
الدكتور مصطفى ثابت - رئيس التحرير
قال الدكتور مصطفي ثابت رئيس تحرير بوابة الفجر الإلكترونية، إن مصر حاليا في المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19، مشيرًا إلى أن الوضع في مصر ليس مرعب.

وأكد ثابت، خلال المداخلة الهاتفية التي أجراها عبر برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن العديد من التقارير في المؤسسات العالمية قالت إن الفيروس بدأ يفقد قوته، ويعد هذا الأمر طبيعي فبعد انتشار الفيروس بقوة يبدأ في مراحل الضعف.

وأوضح أن بعض المغرضين من اتباع الجماعات الإرهابية، أطلقوا شائعات أن الدولة ستلجأ إلى إلغاء الحظر لنشر الفتنة وتأليب الرأي العام، وأن الأمور تتجه إلى الأفضل، وسيتم انحصار الفيروس على أقصى تقدير في شهر أغسطس.



تسجيل 1442 إصابة جديدة بكورونا.. و35 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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