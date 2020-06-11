تعرف على قرارات الهيئة الوطنية للإعلام للتعامل مع "كورونا"

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أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن قرارتها الجديدة حول الإجراءات الاحترازية للتعامل مع ظل أزمة فيروس كورونا المستجد خلال ممارسة العمل الإعلامي بالاستديوهات.



ويرصد "الفجر الفني"، القرارات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للإعلام.



1-أن تكون المسافة بين المذيع والضيف لا تقل عن اثنين متر.



2-أن يكون هناك تباعد بمسافة اثنين متر بين المصورين والمذيعين ومقدمي البرامج بالاستوديو.



3-عدم ظهور مقدمي البرامج والضيوف بالكمامة نهائياً أياً كان السبب سواء البرامج الإذاعية أو التليفزيونية.



4-عدم ظهور في البرنامج أكثر من ضيف واحد مع المذيع.



5-إلتزام المذيعين والمراسلين والضيوف بارتداء الكمامة في حالة التصوير الخارجي.



6-الحرص على ظهور مظهر الضيف عبر تقنية المداخلات الهاتفية في الاستوديو.