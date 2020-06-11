أرقام فلكية.. الكشف عن إيرادات أندية البريميرليج بالموسم الماضي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن الايرادات التي حققها الدوري والتي بلغت 5.2 مليار جنيه استرليني (6.65 مليار دولار) في موسم 2018-2019 وفقا لإحصاءات نشرتها مؤسسة "ديلويت" لكن من المتوقع انكماش الدخل على المدى القريب بسبب جائحة فيروس كورونا.





وعززت أندية الدوري الممتاز مكانتها كأغنى بطولة دوري كرة قدم في العالم بتحقيق زيادة سبعة بالمئة في الإيرادات مدفوعة بتوزيع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) للإيرادات.





وبلغت أربعة أندية نهائي البطولتين القاريتين في الموسم الماضي حيث تغلب ليفربول على توتنهام لينتزع لقب دوري الأبطال فيما سحق تشيلسي غريمه أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي.





لكن جائحة فيروس كورونا أثرت على موسم 2019-2020 في البطولات الكبرى.





ويتوقع التقرير تراجع إيرادات الدوري الممتاز بمليار جنيه استرليني هذا الموسم رغم خطط استئناف الموسم في 17 يونيو حزيران الحالي.





وستفقد الأندية نحو 500 مليون جنيه هي إيرادات يوم المباراة والعقود التجارية وتعويضات البث التلفزيوني.





ومن المتوقع أن يكون النصف الثاني من التراجع في العام المالي 2020-2021 بالنظر إلى أن نحو ربع الموسم سيقام فيما بعد 30 يونيو/حزيران.





وقال دان جونز الشريك ورئيس قطاع الأعمال الرياضية في ديلويت ”عودة كرة القدم، في ظروف آمنة، مهمة للغاية للحد من التأثير المالي لهذه الجائحة.





”ما زالت هناك الكثير من الأمور غير الواضحة خاصة فيما يتعلق بموعد عودة وحجم الجماهير إلى الملاعب والتأثير على الشركات التجارية وشركاء البث“.





وحققت كرة القدم في أوروبا إيرادات قياسية بلغت 28.9 مليار يورو (32.99 مليار دولار) في موسم 2018-2019 مع مساهمة البطولات الخمس الكبرى في إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا بقيمة 17 مليار يورو بزيادة تسعة بالمئة عن العام السابق عليه.



