أرقام فلكية.. الكشف عن إيرادات أندية البريميرليج بالموسم الماضي

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر
كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن الايرادات التي حققها الدوري والتي بلغت 5.2 مليار جنيه استرليني (6.65 مليار دولار) في موسم 2018-2019 وفقا لإحصاءات نشرتها مؤسسة "ديلويت" لكن من المتوقع انكماش الدخل على المدى القريب بسبب جائحة فيروس كورونا.

وعززت أندية الدوري الممتاز مكانتها كأغنى بطولة دوري كرة قدم في العالم بتحقيق زيادة سبعة بالمئة في الإيرادات مدفوعة بتوزيع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) للإيرادات.

وبلغت أربعة أندية نهائي البطولتين القاريتين في الموسم الماضي حيث تغلب ليفربول على توتنهام لينتزع لقب دوري الأبطال فيما سحق تشيلسي غريمه أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي.

لكن جائحة فيروس كورونا أثرت على موسم 2019-2020 في البطولات الكبرى.

ويتوقع التقرير تراجع إيرادات الدوري الممتاز بمليار جنيه استرليني هذا الموسم رغم خطط استئناف الموسم في 17 يونيو حزيران الحالي.

وستفقد الأندية نحو 500 مليون جنيه هي إيرادات يوم المباراة والعقود التجارية وتعويضات البث التلفزيوني.

ومن المتوقع أن يكون النصف الثاني من التراجع في العام المالي 2020-2021 بالنظر إلى أن نحو ربع الموسم سيقام فيما بعد 30 يونيو/حزيران.

وقال دان جونز الشريك ورئيس قطاع الأعمال الرياضية في ديلويت ”عودة كرة القدم، في ظروف آمنة، مهمة للغاية للحد من التأثير المالي لهذه الجائحة.

”ما زالت هناك الكثير من الأمور غير الواضحة خاصة فيما يتعلق بموعد عودة وحجم الجماهير إلى الملاعب والتأثير على الشركات التجارية وشركاء البث“.

وحققت كرة القدم في أوروبا إيرادات قياسية بلغت 28.9 مليار يورو (32.99 مليار دولار) في موسم 2018-2019 مع مساهمة البطولات الخمس الكبرى في إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا بقيمة 17 مليار يورو بزيادة تسعة بالمئة عن العام السابق عليه.  

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ حوالي 12 ساعة

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يقترب من ضم «خليفة صلاح»

منذ أقل من ساعتين

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل سقوط شيرى هانم سيدة التيك توك وابنتها زمردة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تعرف على قرارات رئيس الوزراء اليوم بشأن عودة الحياة تدريجيًا "تفاصيل"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم ويحدد بديل ناري

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعة

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 15 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:45 م

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

09:54 ص

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

09:00 م

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

05:34 م

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو)

07:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم