محاور وإجابات حوار مروان حامد في سلسلة لقاءات مركز السينما العربية مع الناقدة ديبورا يانج





ما الذي يجعلك تصنع فيلماً؟

نستغرق سنوات عديدة في كل فيلم

كل فيلم يعتبر اكتشاف، الأشخاص، الحكاية، التاريخ

أبحث دائماً عن شيء يساعدني على التطور، كل فيلم جديد أتعلم منه الجديد

تعلمت من استكشاف عالم إبراهيم الأبيض وعمارة يعقوبيان وغير ذلك

كذلك خلال هذه الرحلة، أحب أن تكون هذه الرحلة مثيرة للجمهور من أجل اكتشافها، سواء كان جمهور مصري أو عربي أو دولي





مقياس اختيار السيناريو؟

أحب الاقتباس الأدبي، فيلمي القصير أثناء الدراسة يعتبر كذلك، أول فيلم لي عمارة يعقوبيان كذلك

لو وجدت الرواية التي أحبها والشخصيات والحكاية التي أرتبط بها، سوف أقوم بها.





والممثلين؟

أحب التعاقد مع ممثلين غير متوقعين لأداء هذا الدور

كنت محظوظ بالعمل مع ممثلين كثيرين وأساطير، خاصةً في بداية مسيرتي، عادل إمام ويسرا ونور الشريف

وبالعمل أيضاً مع خالد الصاوي وهند صبري وماجد الكدواني وكريم عبد العزيز ومنة شلبي.





ديبورا يانغ أشادت بفيلم الأصليين، خاصة الممثلين، مثل ماجد الكدواني ومنة شلبي.





الأصليين

الأصليين فكرة أحمد مراد، عن عالم خيالي يمكن أن يحدث في أي مكان في العالم

الفكرة تعتمد على أسئلة، من هم الآخرون، هل هناك من يشاهدنا؟ من يمكنه الوصول لأسرارنا، الهواتف، كلمات المرور، الكاميرات، ما يوجد في هواتفنا.





تراب الماس

ما أثراني أكثر في تراب الماس هو أنه حكاية أب وابنه، اكتشاف طه الابن لنسخة جديدة ومختلفة تماماً من أبيه

هذه النسخة الجديدة تؤثر فيه وتجعله غاضباً، ولكنها في النهاية تغير من شخصيته أيضاً، وتظهر الجانب المظلم منه.





الفيل الأزرق

أحمد مراد صديقي وكنت قد قرأت النسخة الأولى من رواية الفيل الأزرق قبل نشرها، وأردت حينها تحويلها إلى فيلم.

أكثر ما أثارني في الرواية هو شخصية يحيى راشد

الفيل الأزرق هم نوع من الأفلام التي نستمتع بالعمل عليها، لأننا نعمل على عالم خيالي، حلم ونقوم بتحويله إلى حقيقة.

التحدي هو أنه دائماً ما تكن الميزانية المحددة أقل مما نرغب في القيام به، وهذا يخلق جدولاً ضيقاً في التصوير وعملاً مكثفاً.





شخصية خالد الصاوي في الفيل الأزرق 1 كانت ناجحة جداً، وهو التحدي الذي وقع على هند صبري في الفيلم الثاني، ومن الطبيعي أن يكون هناك ضغط كبير عليها، ولكنها تعاملت باحترافية مع الشخصية، تحضيرات كثيرة، خاصة بينها وبين كريم عبد العزيز، الذي يظهر معها في الغرفة نفسها معظم الوقت في الفيلم.





دور نيللي كريم في الفيلم الأول كان رومانسياً ومساعداً للبطل، ولكن في الفيلم الثاني تحولت إلى شخصية شريرة وعائق للبطل الرئيسي بالإضافة إلى شخصية هند صبري.





مدير التصوير أحمد المرسي





أنا ومدير التصوير أحمد المرسي صديقان، تدربنا معاً وعملنا معاً كثيراً، قبل أن نتعاون في أول فيلم سوياً في الفيل الأزرق.





ما يجمعني بالمرسي هو التحضيرات الكثيرة التي نحب أن نقوم بها قبل أي تصوير، كل فيلم له طريقة تحضير مختلفة، ولكننا نقوم بخطط ومجهودات تجعلنا نحصل على أفضل ناتج ممكن، هو أيضاً قادر على ابتكار الحلول الذكية والسريعة.





في الفيل الأزرق اعتمد المرسي ذات مرة في تصوير مشهد بعينه على كشاف موبايل آيفون، هناك الكثير من التجريب نقوم به.





من الذين تأثرت بهم؟

تأثرت كثيراً بمارتن سكورسيزي، شاهدت كل أعماله قبل أن أدرس السينما

ألفريد هيتشكوك هو أكثر من أشاهد أفلامه حالياً وأعيد مشاهدتها وأتعلم منها، هو واحد من أكثر المخرجين الذين يضعون في بالهم الجمهور وكيفية التأثير فيهم

أيضاً أعيد مشاهدة Citizen Kane كثيراً

تأثرت كثيراً بكوينتن تارنتينو، وكوبولا

من مصر، تأثرت بشريف عرفة وخيري بشارة وسمير سيف، أساتذتي حين بدأت مسيرتي

وفي السينما المصرية، تأثرت بأفلام كمال الشيخ، يوسف شاهين.





إبراهيم الأبيض

من أجل تصوير فيلم مثل إبراهيم الأبيض، يجب أن تكون بيئة التصوير قاسية، صورنا في مكان بالقرب من المقطم يلبي هذه الاحتياجات، كان هذا تقريباً 10% من الفيلم، ثم بنينا ستوديو لاتسكمال التصوير.





نصيحة للسينمائيين الجدد

كلما أعمل، أكتشف أن الوصول للجمهور ليس أمراً سهلاً، ولكن هناك فرص حالياً لم تكن متاحة حين بدأت، وهو الأفلام ومصادر المعلومات الموجودة عبر مكتبة الإنترنت الثرية.

كما أنك إن أردت القيام بفيلم، يمكنك القيام بذلك من خلال الموبايل، لذلك هناك فرص لتعلم نفسك.





كيرة والجن

صوررنا لمدة أسبوع، فيلم كيرة والجن المقتبس عن رواية 1919

الفيلم عن مصر منذ 100 سنة أثناء مقاومة الاحتلال الإنجليزي، 80% من الفيلم باللغة العربية و20% بالإنجليزية.





هو ليس فقط عن المقاومة، ولكن عن شكل المجتمع ومن يعيشون فيه في هذا الوقت

الفيلم يسلط الضوء على شخصيات تاريخية يمكن أن تكون منسية