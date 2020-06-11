"قنبلة موقوتة".. محمد موسى يعرض صورة لبيع أدوية فاسدة بسوق شبرا الخيمة (فيديو)

عرض الإعلامي محمد موسى صورة تظهر فيها أحد السيدات تفترش الأرض، بسوق الأحد بشبرا الخيمة، وتبيع عددًا كبيرًا من الأدوية منتهية الصلاحية دون أدني رقابة من الجهات المسؤولة.





وقال موسى، خلال برنامجه "خط أحمر" عبر فضائية الحدث اليوم، الصورة دي عبارة عن قنبلة موقوته لأن قطعا الناس اللي بتاخد الأدوية دي ناس معندهاش أي وعي ولا توعية بالظبط زيهم زي اللي غلبنا نقول لهم نعمل تباعد إجتماعي وبلاش الأختلاط وهما مصممين يختلطوا فتقوم حالات الإصابة بكورونا تزيد ونيجي نقول الدولة مش موفرة رعاية صحية.

تابع: "لا يا فندم عشان حضرتك تلاقي رعاية صحية كويسة إبدأ بنفسك واعمل تباعد إجتماعي إبدأ بنفسك ومتشتريش أدوية غير من الصيدلية وبروشتة طبيب ولما تلاقي حد زي الست اللي في الصورة دي بلغ فيه عشان تحمي نفسك وتحمي غيرك".















