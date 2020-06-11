الزمالك يدرس بيع داهية المغرب

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
يدرس مسئولو نادي الزمالك الاستماع للعروض المقدمة للمغربي محمد أوناجم لاعب الفريق تمهيدا لرحيله في الصيف المقبل بعد نهاية الموسم.

ويفكر الزمالك في رحيل أوناجم عن الفريق بعد التراجع عن فكرة التمسك القوي ببقاء اللاعب بعد تلقيه العديد من العروض بالفترة الماضية.

وينتظر الزمالك العروض الرسمية للتعاقد مع محمد أوناجم لمناقشتها ثم اتخاذ القرار النهائي والرسمي حول مسألة بيع في الصيف.

ويمتلك أوناجم عدة عروض سعودية ولكنها لم تصل لعروض رسمية ولذلك ينتظر الزمالك خلال الأيام القادمة لمعرفة العروض الرسمي لحسم مستقبل اللاعب.

وكانت تقارير صحفية سعودية سابقة قد اشارت إلى أن نادي الوحدة يرغب في التعاقد مع أوناجم مقابل دفع 20 مليون ريال سعودي.

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