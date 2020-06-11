وجهة غير متوقعة لنجم الزمالك السابق

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:25 م
خالد بوطيب
خالد بوطيب
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية قطرية أن المغربي خالد بوطيب نجم الزمالك السابق يقترب من الانضمام إلى الدحيل القطري اعتبارا من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وأفادت صحيفة ستاد الدوحة القطرية بأن بوطيب في طريقه لارتداء قميص الدحيل القطري ويكون أحد المحترفين الخمسة في صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة القطرية أن النجم المغربي ارتبط بالانتقال إلى الدحيل منذ أن فسخ عقده مع الزمالك المصري، حيث لم يكمل الموسم داخل القلعة البيضاء بسبب كثرة الإصابات.

وأشارت الصحيفة القطرية إلى أن بوطيب يعتبر من المهاجمين الجيدين الذين تألقوا مع أسود الأطلس في السنوات الأخيرة وقاد هجوم المنتخب المغربي في كأس العالم 2018 والتي أقيمت مؤخرًا في روسيا.

وأوضحت الصحيفة القطرية أنه في حالة انضمام بوطيب إلى الدحيل فإنه سيكون النجم المغربي الثاني في تشكيلة الفريق بعد المهدي بن عطية الذي انضم من صفوف يوفنتوس الإيطالي.

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من جانبه، حسم مسؤولو نادي الزمالك خلال الساعات الماضية صفقة من العيار الثقيل تمهيداً للإعلان عنها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعتزم مسؤولو نادي الزمالك التعاقد مع صفقات سوبر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بناء على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، وذلك من أجل تدعيم صفوف القلعة البيضاء

وتمكن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور من حسم صفقة من العيار الثقيل، تمهيدًا لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض.

وعلم "الفجر الرياضي" أن الصفقة التي حسمها نادي الزمالك بناء على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض هو مهاجم صاحب جنسية أنجولية ويجيد اللعب في مركز رأس الحربة، وتمت إنهاء تفاصيل الصفقة بشكل رسمي.

وكشف مصدر موثوق أن هذه الصفقة لا يعلم بها سوي مرتضي منصور رئيس الزمالك فقط، وكذلك الفرنسي باتريس كارتيرون بعد اشادة الأخير باللاعب وطلب من إدارة النادي الأبيض التعاقد معه رسمياً.


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