صفقة مفاجأة تقترب من مانشستر يونايتد

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد يتابع النيجيري عمر صادق نجم هجوم بارتيزان بلجراد الصربي من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز البريطانية بأن كشافة مانشستر يونايتد تواجدوا في الليلة الماضية لمتابعة النجم النيجيري أثناء مباراة بارتيزان مع غريمه التقليدي النجم الأحمر في كأس صربيا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن صادق يقدم موسماً رائعًا، حيث تمكن من تسجيل 17 هدف وصنع 16 تمريرة حاسمة في 38 مباراة حتى الآن.

ونوهت الصحيفة البريطانية أن صادق البالغ من العمر 23 عامًا بدأ اللعب مع أبوجا النيجيري وسبق له اللعب في إيطاليا مع أندية روما وسبيزيا وبولونيا وتورينو وبيروجيا كما لعب مع بريدا الهولندي ورينجرز الأسكتلندي.

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