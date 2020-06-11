"إحنا في كارثة".. محمد موسى يوجه رسالة مهمة لـ المصريين بشأن فيروس كورونا (فيديو)
الخميس 11/يونيو/2020 - 10:27 م
قال الإعلامي محمد موسى،" للأسف مشكلتنا قاعدين طول الوقت ننتقد أي حاجة وخلاص والحقيقة الوقت لا يسمح بذلك لأننا في أزمة كبيرة وتلاقي واحد ولا له شغله ومشغلة قاعد يستلقط أي كلمة عشان يعمل بلبلة ويشوه في ده.. ويشوه في ده وتيجي تشوف هو بيقدم إيه في أزمة كورونا لبلده تلاقي مفيش غير حاجة واحدة وهي.. قاعدة العواطلية اللي بيقعدها عشان يشوه في الناس لمجرد أحقاد وغيره وده بالمناسبة موجود في كل بلد".
وأضاف موسى، خلال برنامجه "خط أحمر" عبر فضائية "الحدث اليوم": "استقيموا يرحمكم الله وركزوا أننا نحط إيدينا في إيد بعض ونعدي الأزمة بأقل الخسائر واللي يعمل حاجة كويسة من أبنائنا نشجعه عشان يعمل أكتر مش نروح نشوهه وننسب اللي بيعمله لناس تانية ميعرفوش أساسا يحركوا نمله وده الدور القذر اللي بيلعبه البعض في بعض قري الريف والنوعية دي من نوعية عبده مشتاق أو شيال الشنطة متعرفش تعمل أي حاجة غير أنهم يشوهوا كل حاجة كويسة لكن كمان النوعية دي عمرها قصير وكشف بلاويهم سهل جداً أنا بتكلم في العموم ومش بوجه كلامي لشخص بعينه لكن بوجهه لكل عبده مشتاق ولكل شيالين الشنط".
تابع: "لكن على الجانب الآخر في نماذج كويسة تانية بنشوفها عايزه تساعد أهلها في القري وبيكونوا لجان أزمة وبيحاولوا يعملوا أي حاجة من خلال جمع تبرعات من اهالي القري والمقتدرين وبيشتروا بها أنابيب أوكسجين وأجهزة أوكسجين وأدوية للحالات المعزولة بمنازلها لمعاونة أهالينا ومعاونة الدولة ورغم أن البعض شايف أن ده مش هو اللي هيحل الأزمة إلا أني شايف أن الناس دي بتجتهد وعايزه تساعد والحقيقة ده شوفته بعيني ببعض قري القناطر الخيرية زي بهاده والبرادعه الكل عايز يساعد.. ربنا يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء".
تسجيل 1442 إصابة جديدة بكورونا.. و35 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
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