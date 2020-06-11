"إحنا في كارثة".. محمد موسى يوجه رسالة مهمة لـ المصريين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

قال الإعلامي محمد موسى،" للأسف مشكلتنا قاعدين طول الوقت ننتقد أي حاجة وخلاص والحقيقة الوقت لا يسمح بذلك لأننا في أزمة كبيرة وتلاقي واحد ولا له شغله ومشغلة قاعد يستلقط أي كلمة عشان يعمل بلبلة ويشوه في ده.. ويشوه في ده وتيجي تشوف هو بيقدم إيه في أزمة كورونا لبلده تلاقي مفيش غير حاجة واحدة وهي.. قاعدة العواطلية اللي بيقعدها عشان يشوه في الناس لمجرد أحقاد وغيره وده بالمناسبة موجود في كل بلد".





وأضاف موسى، خلال برنامجه "خط أحمر" عبر فضائية "الحدث اليوم": "استقيموا يرحمكم الله وركزوا أننا نحط إيدينا في إيد بعض ونعدي الأزمة بأقل الخسائر واللي يعمل حاجة كويسة من أبنائنا نشجعه عشان يعمل أكتر مش نروح نشوهه وننسب اللي بيعمله لناس تانية ميعرفوش أساسا يحركوا نمله وده الدور القذر اللي بيلعبه البعض في بعض قري الريف والنوعية دي من نوعية عبده مشتاق أو شيال الشنطة متعرفش تعمل أي حاجة غير أنهم يشوهوا كل حاجة كويسة لكن كمان النوعية دي عمرها قصير وكشف بلاويهم سهل جداً أنا بتكلم في العموم ومش بوجه كلامي لشخص بعينه لكن بوجهه لكل عبده مشتاق ولكل شيالين الشنط".





تابع: "لكن على الجانب الآخر في نماذج كويسة تانية بنشوفها عايزه تساعد أهلها في القري وبيكونوا لجان أزمة وبيحاولوا يعملوا أي حاجة من خلال جمع تبرعات من اهالي القري والمقتدرين وبيشتروا بها أنابيب أوكسجين وأجهزة أوكسجين وأدوية للحالات المعزولة بمنازلها لمعاونة أهالينا ومعاونة الدولة ورغم أن البعض شايف أن ده مش هو اللي هيحل الأزمة إلا أني شايف أن الناس دي بتجتهد وعايزه تساعد والحقيقة ده شوفته بعيني ببعض قري القناطر الخيرية زي بهاده والبرادعه الكل عايز يساعد.. ربنا يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء".







