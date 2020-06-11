البورصة الأمريكية تواصل الخسائر الحادة بنهاية التعاملات

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:45 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية

واصلت البورصة الأمريكية التراجعات الحادة بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بقيادة أسهم شركات الطيران مثل "يونيتد إيرلاينز" و"دلتا" و"أمريكان" التى حققت أسوأ أداء يومي منذ منتصف مارس .

وجاء أداء وول ستريت اليوم بفعل قفزة عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس العالمي في الولايات التي تم رفع قيود الإغلاق الوطني بها، مثل تكساس وكاليفورنيا.

كما توقع الاحتياطي الفيدرالي انكماش الاقتصاد الأمريكي بنحو 6.5 بالمائة في العام الجاري، لتضغط هذه التوقعات القاتمة على معنويات المستثمرين.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية هبوط طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بأكثر من التوقعات.

وعند الختام، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 6.9 بالمائة مسجلاً 25128.1 نقطة، وهو ما يعادل خسارة 1861 نقطة.

كما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 5.9 بالمائة ليسجل مستوى 3002.1 نقطة، في حين شهد "ناسداك" انخفاضاً بنحو 5.3 بالمائة ليسجل 9492.7 نقطة.

وبحلول الساعة 8:06 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.7 بالمائة إلى 96.652.

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