محمد موسى يوجه رسالة لـ السيسي بعد مرور 6 سنوات من الإنجازات (فيديو)

هنأ الإعلامي محمد موسى، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة مرور 6 سنوات على تولي منصب رئيس الجمهورية، وانحياز الجيش الوطني لثورة الشعب المصري العظيم ضد حكم الفاشية الدينية.





وأضاف موسى، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، "حابب ابدأ كلامي بعد ما مر 6 سنوات على توليه المسؤولية وعلي طول كدة لازم أفتكر بطل من بلدي طل علينا يوم 30 يونيو 2013 ويعلن انحياز جيشنا الوطني لثورة شعب مصر العظيم ضد حكم الفاشية الدينية ويومها حلمت زي كل مصري أن الراجل ده يكون رئيس مصر وبالفعل بقي رئيس مصر .. ولكن رئيس مختلف .. أه رئيس مختلف لأنه رئيس مكلف من قبل شعب مصر بتولي المسئولية في وقت يكاد يكون أصعب وقت مر علي بلدنا في العصر الحديث.





وتابع: "الحقيقة ظننا فيه فاق الحدود لأنه ومن أول يوم وهو بيشتغل ليل نهار بيبني في مصر الحديثة وطول ما أحنا ماشيين في أي شارع بأي منطقة أو محافظة بمصر بنلاقي بصمة من بصماته سواء مباني إسكان إجتماعي أو طرق أو كباري وأنفاق وأراضي زراعية جديدة .. باختصار نهضة شاملة في كل بقعة من أرض مصر ده غير الأمن والأمان اللي عايشين فيه من يوم ما تولي الرئيس السيسي المسؤولية.





وأشار موسى إلى أن مصر تغيرت كليا بعد مرور 6 سنوات من حكم الرئيس السيسي في مختلف مناحي الحياة، مضيفا: رغم كل الظروف الصعبة اللي بتمر بها بلدنا ورغم كل الأزمات شعب مصر قادر أنه يكون خلف القائد عبدالفتاح السيسي لحد ما نكون قد الدنيا زي ما كرر ده الرئيس أكتر من مرة.







