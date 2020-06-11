محمد موسى يوجه رسالة لـ السيسي بعد مرور 6 سنوات من الإنجازات (فيديو)

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:23 م
بوابة الفجر
هنأ الإعلامي محمد موسى، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة مرور 6 سنوات على تولي منصب رئيس الجمهورية، وانحياز الجيش الوطني لثورة الشعب المصري العظيم ضد حكم الفاشية الدينية.

وأضاف موسى، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، "حابب ابدأ كلامي بعد ما مر 6 سنوات على توليه المسؤولية وعلي طول كدة لازم أفتكر بطل من بلدي طل علينا يوم 30 يونيو 2013 ويعلن انحياز جيشنا الوطني لثورة شعب مصر العظيم ضد حكم الفاشية الدينية ويومها حلمت زي كل مصري أن الراجل ده يكون رئيس مصر وبالفعل بقي رئيس مصر .. ولكن رئيس مختلف .. أه رئيس مختلف لأنه رئيس مكلف من قبل شعب مصر بتولي المسئولية في وقت يكاد يكون أصعب وقت مر علي بلدنا في العصر الحديث.

وتابع: "الحقيقة ظننا فيه فاق الحدود لأنه ومن أول يوم وهو بيشتغل ليل نهار بيبني في مصر الحديثة وطول ما أحنا ماشيين في أي شارع بأي منطقة أو محافظة بمصر بنلاقي بصمة من بصماته سواء مباني إسكان إجتماعي أو طرق أو كباري وأنفاق وأراضي زراعية جديدة .. باختصار نهضة شاملة في كل بقعة من أرض مصر ده غير الأمن والأمان اللي عايشين فيه من يوم ما تولي الرئيس السيسي المسؤولية.

وأشار موسى إلى أن مصر تغيرت كليا بعد مرور 6 سنوات من حكم الرئيس السيسي في مختلف مناحي الحياة، مضيفا: رغم كل الظروف الصعبة اللي بتمر بها بلدنا ورغم كل الأزمات شعب مصر قادر أنه يكون خلف القائد عبدالفتاح السيسي لحد ما نكون قد الدنيا زي ما كرر ده الرئيس أكتر من مرة.


تسجيل 1442 إصابة جديدة بكورونا.. و35 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصابين بفيروس كورونا حجر صحى تباعد اجتماعي اصل اتخاذ الاجراءات الوقائية

أخبار تهمك

تعرف على قرارات رئيس الوزراء اليوم بشأن عودة الحياة تدريجيًا "تفاصيل"

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 15 ساعة

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ 33 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم «خليفة صلاح»

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ حوالي 12 ساعة

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل سقوط شيرى هانم سيدة التيك توك وابنتها زمردة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم ويحدد بديل ناري

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

منذ حوالي 12 ساعة

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: سنصل لألف إصابة يوميا بكورونا بعد العيد

"الصحة": الاستعانة بالأطباء على المعاش لا يعني وجود عجز (فيديو)

تدمير مواد البناء المستخدمة في تشييد برج مخالف بكفر الشيخ (صور)

أحمد موسى يكشف موعد عودة الحياة لطبيعتها

"التضامن": دعمنا البعد الاجتماعي آخر 6 سنوات بتوجيهات السيسي (فيديو)

أين ذهبت الـ100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة كورونا؟.. وزير المالية يجيب (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:45 م

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

09:54 ص

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

09:00 م

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

05:34 م

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو)

07:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم