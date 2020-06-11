محمد موسى يوجه رسالة لـ السيسي بعد مرور 6 سنوات من الإنجازات (فيديو)
الخميس 11/يونيو/2020 - 10:23 م
هنأ الإعلامي محمد موسى، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة مرور 6 سنوات على تولي منصب رئيس الجمهورية، وانحياز الجيش الوطني لثورة الشعب المصري العظيم ضد حكم الفاشية الدينية.
وأضاف موسى، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، "حابب ابدأ كلامي بعد ما مر 6 سنوات على توليه المسؤولية وعلي طول كدة لازم أفتكر بطل من بلدي طل علينا يوم 30 يونيو 2013 ويعلن انحياز جيشنا الوطني لثورة شعب مصر العظيم ضد حكم الفاشية الدينية ويومها حلمت زي كل مصري أن الراجل ده يكون رئيس مصر وبالفعل بقي رئيس مصر .. ولكن رئيس مختلف .. أه رئيس مختلف لأنه رئيس مكلف من قبل شعب مصر بتولي المسئولية في وقت يكاد يكون أصعب وقت مر علي بلدنا في العصر الحديث.
وتابع: "الحقيقة ظننا فيه فاق الحدود لأنه ومن أول يوم وهو بيشتغل ليل نهار بيبني في مصر الحديثة وطول ما أحنا ماشيين في أي شارع بأي منطقة أو محافظة بمصر بنلاقي بصمة من بصماته سواء مباني إسكان إجتماعي أو طرق أو كباري وأنفاق وأراضي زراعية جديدة .. باختصار نهضة شاملة في كل بقعة من أرض مصر ده غير الأمن والأمان اللي عايشين فيه من يوم ما تولي الرئيس السيسي المسؤولية.
وأشار موسى إلى أن مصر تغيرت كليا بعد مرور 6 سنوات من حكم الرئيس السيسي في مختلف مناحي الحياة، مضيفا: رغم كل الظروف الصعبة اللي بتمر بها بلدنا ورغم كل الأزمات شعب مصر قادر أنه يكون خلف القائد عبدالفتاح السيسي لحد ما نكون قد الدنيا زي ما كرر ده الرئيس أكتر من مرة.
تسجيل 1442 إصابة جديدة بكورونا.. و35 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
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