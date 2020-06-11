تقارير.. الجماهير تزين المدرجات في نهائي كأس ألمانيا

اشارت تقارير صحفية ألمانية إلى إمكانية حضور بضع مئات فقط من الجماهير في المباراة النهائية لبطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن، والتي ستجرى في الرابع من يوليو المقبل بالملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين، وذلك في حال السماح بدخول الجماهير بشكل عام.





وقال متحدث باسم وزارة داخلية العاصمة، اليوم الخميس إن القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، سيتم تخفيفها اعتبارا من 30 يونيو (حزيران) الجاري، حيث سيتم السماح بالتجمعات التي لا تزيد عن 1000 شخص.





وكان الأمر متروكاً للاتحاد الألماني لكرة القدم بصفته منظم المباراة، ليطلب السماح بحضور الجماهير.





ويتضمن حضور 1000 شخص كل من لاعبي الفريقين والطاقم الفني لكل منهما والإعلاميين وآخرين، تاركين بضع مئات من المقاعد للجماهير في الملعب الأولمبي الذي يتسع لـ74 الف متفرج.





بالإضافة إلى ذلك سيكون على الجماهير التسجيل للدخول إلى الملعب، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي أيضاً.





وكان رودي فولر مدير الكرة بليفركوزن أعرب عن أمنياته بأن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً.





وأضاف : "أنا متفائل قليلاً ولم أفقد الأمل في أن يكون لدينا عدد قليل من الحضور، لكن هذا القرار بيد السياسيين، هذا يمكن أن يكون إشارة".





ولا يثق هانسي فليك مدرب بايرن ميونخ تماماً في الأمر، حيث قال "لا أعرف إذا كان الوقت قد حان لحضور الجماهير في برلين، لا أستطيع تخيل ذلك".



